كأس زايد لـ «مطرق» في «يوم أبوظبي»

عاش عشاق الخيول العربية والفروسية عموماً، يوماً إماراتياً رائعاً، في العاصمة الإيطالية روما، مساء أول من أمس، في مضمار كابانيللي، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام تحت شعار، «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وحملت محطة روما اسم «يوم أبوظبي»، وتوج فيه الجواد «مطرق»، بطلاً للجولة الخامسة من كأس زايد للخيول العربية الأصيلة «قائم» لمسافة 2400 م، البالغ جوائزه المالية 35 ألف يورو.

ويقام المهرجان ضمن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتمكن «مطرق» من تحقيق فوز لافت في زمن قدره 2:45:24 دقيقة، بفارق 4 أطوال عن «رامز العزيز» لادوين ستد، وبإشراف غونتر ريختر وقيادة إم مانودو، فيما جاء ثالثاً «نيل عزيز» لاس الابي، وبإشراف فرانسيسكا ايشباخر وبقيادة سي فيوشي.

عودة قوية للمجرية

وقدمت الفارسة المجرية ألكساندرا بيهاري عرضاً فاق التوقعات، حين قادت الجواد «لوسكهار» لمانويلا ديفارو، وبإشراف إس بوتي، للفوز بالجولة الثالثة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين لمسافة 1700 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.

وكانت ألكساندرا العائدة للسباقات بعد غياب عامين، بذلت قصارى جهدها خلال السباق، برغم انحراف جوادها عن مساره، ولكنها حسمت الأمور لمصلحتها عن جدارة، وتمكنت على صهوة «لوسكهار» من تحقيق زمن قدره 1:55:00 دقيقة.

وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن الفارس البحريني علي سمير سالمين، على صهوة «فيلا سالتو بايولينا»، فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة الألمانية كلوديا باولاك على صهوة «فانتوسو».

مونديال السيدات

وحجزت الفارسة الإيطالية جوليا غوسيا، مكاناً لها في نهائيات البطولة في أبوظبي في نوفمبر المقبل، حين قادت الجواد «سيدليسيو»، وبإشراف سنيور موروني سلفاتوري، للفوز بالجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 1800 متر، والبالغ جوائزه المالية 30 ألف يورو.

وجاء فوزها من الصفوف الخلفية، حين انقضت على الصدارة في آخر 50 متراً، لتخطف اللقب في زمن 2:2:11 دقيقة، وبفارق طول عن الإيطالية ديبورا فيوريتي على صهوة «تباسكو»، وجاءت في المركز الثالث الإيرلندية جيني كوك على صهوة «يونبورغيسو».

حضور دبلوماسي رفيع

تميز المهرجان بحضور دبلوماسي إماراتي رفيع، تقدمه صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وسان مارينو، والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ومهند سليمان النقبي نائب رئيس البعثة في روما، والعميد ركن عيسى راشد آل علي الملحق العسكري للدولة في روما.

وسلطان الكتبي مساعد الملحق العسكري، وعدد من موظفي السفارة وطلاب الدولة الدارسين في روما، وقام السفير الريسي ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار»، بتتويج الفائزين في السباقات الثلاثة، بحضور ضيوف المهرجان.

جولة السويد اليوم

ويشهد مضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم، سباقي الجولة السادسة لكأس زايد، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، ضمن النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويتزامن السباقان مع العيد الوطني لمملكة السويد، حيث يقام مهرجان حاشد للفروسية في هذا المضمار العريق، ويتألف من 6 أشواط.

ويتنافس في الجولة السادسة من كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو لمسافة 1500 م، نخبة من الخيول في أوروبا، فيما يجتذب سباق الجولة السابعة لمونديال «أم الإمارات» لمسافة 2750 م، 10 فارسات.

السفير الريسي: المهرجان يُعرّف العالم بالخيول العربية

رفع السفير صقر ناصر الريسي، سفير الإمارات لدى إيطاليا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وسان مارينو، والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة الشهر الكريم.

مكانة عالمية

وقال إن جولة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في روما هذا العام، جزء من المكانة العالمية المرموقة للمهرجان، الذي يعد من أبرز فعاليات الفروسية في العالم حالياً، نتيجة للنجاحات التي سجلها المهرجان على مر السنوات الماضية.

مشيراً إلى أن العاصمة الإيطالية حظيت بفعاليات دورية كل عام في هذا المهرجان، الذي ينتظره عشاق الفروسية والخيول العربية الأصيلة بفارغ الصبر في مختلف مدن وعواصم العالم.

اسمان غاليان

وقال إن «يوم أبوظبي» في روما، حمل اسمين غاليين للجميع، هما سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال السباقات الثلاثة التي جرت في مضمار كابانيللي الشهير في روما.

مؤكداً أن السباقات الثلاثة تمثل أهمية كبيرة لعشاق ومتابعي الفروسية في إيطاليا والدول الأوروبية القريبة، وقدم السفير صقر الريسي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على رعايته الكريمة لهذا المهرجان، الذي منح الفرصة للدبلوماسية الإماراتية للقيام بدور مهم، وتعريف شعوب العالم بالخيل العربية الأصيلة.

مشيراً إلى الانطباع الجيد لدى الحكومة والشعب في إيطاليا بمثل هذه الفعاليات التي تكمل دور السفارات، وتؤكد على الدور الريادي للإمارات في مجال الفروسية عموماً، مشيراً إلى أن هذا ليس بجديد أو غريب على قيادتنا الرشيدة، والحريصة على عكس الوجه الحضاري للدولة في جميع أنحاء العالم.

بيهاري: ميلاد جديد

تقدمت البطلة ألكساندرا بيهاري بالشكر إلى إدارة المهرجان، على مساندتها ودعمها في سبيل عودتها لمضامير السباقات، بعد فترة توقف سنتين، وقالت: في سبيل ذلك بذلت قصارى جهدي في السباق، بالرغم من انحراف الجواد عن مساره، وكان تفكيري كله في تحقيق هذا النصر.

وكان بمثابة ميلاد جديد لي في المضامير، وتقدمت بيهاري بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان، على دعم هذه السباقات في جميع أنحاء العالم.

سالمين: المشاركة فوز حقيقي

أكد الفارس البحريني الشاب علي سمير سالمين، فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من خلال سباق المتدربين «إيفهرا»، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وقال إن المشاركة في حد ذاتها في هذا المهرجان العالمي، تمثل فوزاً حقيقياً وفخراً لكل فارس وفارسة، وقال سالمين إنه تمنى إحراز المركز الأول، ولكن حلوله ثانياً لم يفقده فرحته الكبيرة بالمشاركة.

لارا صوايا: فخورون بعودة الفارسة بيهاري

أشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، بفوز الفارسة المجرية ألكساندرا بيهاري على صهوة «لوسكهار» في الجولة الثالثة من مونديال «أم الإمارات» والفرسان المتدربين، بعد عودتها للسباقات بعد غياب امتد عامين، وقالت إن بيهاري من الفارسات الأوائل اللائي شاركن في المهرجان.

وأكدت أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قام المهرجان بدعم «الجوكي كلوب» المجري، حيث تم الإعلان عن إعادة رخصة الفارسة بيهاري خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأكاديميات سباق الخيل «ايفهرا» في مراكش.

مشيرة إلى فخر المهرجان بعودة بيهاري وفوزها بالسباق، وقامت صوايا بتهنئة مانويلا دافيريو الفائز، مؤكدة أن المُلاك سبق لهم عبر الجواد «ايمريتو» الفوز بالتاج الثلاثي 4 مرات متتالية، وتقدمت بالشكر لـ«أم الإمارات»، لرعايتها الكبيرة للفارسات والفرسان المتدربين.

دانيري: يوم إماراتي مميز

أعرب ستيفانو دانيري ممثل الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق (الشريك الأساسي للمهرجان)، عن سعادتهم بالوجود في المهرجان، وجولة روما بالتحديد، والتي كانت يوماً إماراتياً مميزاً.

مشيراً إلى أن السباقات الثلاثة تميزت بالمتابعة والإثارة والاهتمام الكبير من عشاق الخيول العربية، وقال أن المهرجان، يؤكد كل يوم تميزه، من خلال تزايد الاهتمام به من عشاق الفروسية.

تكريم مضمار كابانيللي

قام السفير صقر ناصر الريسي، ولارا صوايا، بتكريم مضمار كابانيللي بدرع مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تقديراً للتعاون الممتد مع المهرجان العالمي، وتسلمه دانيللو كابريو الرئيس التنفيذي للمضمار، الذي أعرب عن فخرهم بالتعاون مع المهرجان، واعتزازهم بجولة روما في المضمار العريق، وقال إن هذا التعاون جزء من علاقة وطيدة تربط مضمار كابانيللي بفروسية الإمارات.