المضمار العائلي يحتفل باليوبيل الفضي اليوم

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يحتفل المضمار العائلي باليوبيل الفضي بسباق زعبيل الذي يشتمل على سباق جبل علي للميل لمسافة 1600 متر جروب «3» برعاية شادويل ومجموع جوائزه 575 ألف درهم.

ويتضمن السباق 6 أشواط بمشاركة 74 خيلاً ومجموع جوائزه مليون و5 آلاف درهم. ويتنافس في الشوط الثالث الرئيسي «جبل علي للميل» 12 خيلاً برعاية شادويل.

ويتصدر «سالتا رين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم المشاركين في الشوط بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف المدرب الجنوب أفريقي مايك دي كوك. ويعتبر أبرز المرشحين والأعلى تصنيفاً «113».

وينافسه بقوة «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة كريستوفر هايس وإشراف المدرب دروبا سلفارتنام. إلى جانب «بيشي هيد» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف المدرب علي الرايحي، «إينوبلد فريند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة كولم أودونهو و«تورش لايتر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة زفير زياني وإشراف سالم بن غديِّر.

«نولوهاي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف مصبح المهيري، «شمال نبراس» لـ إيريك بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «شاربالو» لبدر عبدالله المطوع بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أحمد بن حرمش.

ويتطلع لانتزاع اللقب كل من: «جست أبيني» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، و«آرت ويف» لمحمد البوسي الغفلي بقيادة فرناندو جارا وإشراف مصبح المهيري.

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي في الثانية ظهراً بمشاركة 5 خيول لمسافة 1950 متراً برعاية ديرنز تاون ستد ومجموع جوائزه 95 ألف درهم.

ويتصدر «إنساني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المشاركين بالشوط بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، ويعتبر أبرز المرشحين وينافسه «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

إلى جانب «برابام» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم بقيادة أودونهو وإشراف أحمد بن حرمش، «مندهش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي وإشراف علي الرايحي و«بوللر» لسلطان سعيد حارب بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون.

«البارز» مرشح الثالث

يعتبر «البارز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من أبرز المرشحين للقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية جامعة أبوظبي ومجموع جوائزه 75 ألف درهم. ويقوده الفارس جيم كراولي بإشراف المدرب أحمد بن حرمش. ويعد الأعلى تصنيفاً بالشوط «85».

وأبرز المنافسين في الشوط «كولر غارد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس فيرناندو جارا وإشراف مصبح المهيري، «اليكو» لفريق البيت متوحد بقيادة مارك موناغان وإشراف إروين شاربي، و«هيرالديك» لفريق البيت متوحد بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، و«ويت شيف» لمالكه تتش غولد ريسينغ وسين إيوينغ بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

مشاركة قياسية

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية جامعة زايد، مشاركة قياسية، إذ يتنافس خلاله 16 خيلاً ومجموع جوائزه 65 ألف درهم. ويتصدر «أجواد» لنقابة بورسلي للسباقات، المشاركين بالشوط بقيادة برونو ريس وإشراف راشد بورسلي.

ويعتبر «بيكتوغراف» لمحمد علي الظاهري من أقوى المنافسين على اللقب بقيادة كولم أودونهو وإشراف أحمد بن حرمش، و«راكونتور» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «شيلونغ» لعبد الغني عبدالله عبد الغني بقيادة تاغ أوشي وإشراف هلال العلوي، «تريباليسم» لبطي أحمد الشامسي بقيادة إسماعيل كويونكو وإشراف المدرب الشامسي و«دينجروس سيكريت» لفاروق ريسينغ بقيادة جاكوب بوترفيلد.

ويتنافس على اللقب كل من: «كراودد» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف اروين شاربي، «بلد سينغر» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «جورفيك» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بقيادة مارك موناغان، «بارانورمال» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون.

شوط ساخن

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية الجامعة البريطانية الذي تبلغ قيمة جائزته 85 ألف درهم، صراعاً ساخناً بين 12 خيلاً مستواها متقارب، مما يعني أن المفاجأة متوقعة.

ويتوقع أن ينحصر الصراع بين «باور كريزي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة كريستوفر هايس وإشراف المدرب دروبا، و«المحتسب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي، «إجبار» لمحمد خليفة البسطي بقيادة ريتشارد مولن.

و«ديناميت فريد» لفريق أمورة بقيادة فيرناندو جارا، «كينغ كول» لخليفة بن دسمال بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «خبلة» لخالد خليفة النابودة بقيادة أنطونيو فريسو، «تماثل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف علي الرايحي، «حمورابي» للشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم بقيادة كاميرون نوبل وإشراف ساتيش.

الشوط الختامي

يشارك في الشوط السادس والأخير لمسافة 1000 متر برعاية شادويل فارم، 11 خيلاً وقيمة جائزته 110 آلاف درهم. ويتصدر «مراوغ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المشاركين بالشوط بقيادة كريستوفر هايس وإشراف دروبا.

ويعتبر الأعلى تصنيفا «105». وأبرز المنافسين «كيلت روك» لـ «إيريك بقيادة باتريك دوبس، «متحدث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي، «مشير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف مصبح المهيري، «سايلنت بوليت» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة غورات ميسيتوفيك، «سبن سايكل» لمؤسسة زعبيل الدولية للسباقات بقيادة كاميرون نوبل، «أجرام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف مصبح المهيري.

الحلواني: 18 ألف هدية لجمهور «جبل علي»

أعلن المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي أن المضمار، بالتعاون مع إسطبلات ومزارع شادويل قد توليا الإعداد الجيد، لإخراج هذا المهرجان، والمناسبة التاريخية في أفضل حلّة ممكنة، بحيث يأتي حدثاً ترفيهياً متميزاً، يحقق المتعة والإثارة والترفيه للجماهير، ويلبي التوقعات ويحقق الأهداف.

وأعلن الحلواني عن تقديم 18 ألف هدية للجمهور الوفي، توزع على بوابات الدخول للرجال والسيدات والأطفال، إضافة إلى جوائز للجماهير عبارة عن جوائز عينية، وإلكترونية قيِّمة سيتم السحب عليها بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبين الأشواط، وفي نهاية السباقات بواسطة كوبونات محلية توزع على بوابات الدخول. وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة وعددها 130 جائزة.

كما أعلن عن توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق والتسهيلات الرائعة، فضلاً عن الهدايا والجوائز القيمة والسحوبات المتنوعة كالتالي:

- حافلات شركة تريفتي لتأجير السيارات، تقوم بنقل الجماهير من مواقف السيارات إلى داخل المضمار بجوار الكافتيريا.

- توفير النقاط الطبية والإسعافات الأولية على طول المضمار.

- كافتيريا لتقديم مختلف الأطعمة والمشروبات للجماهير.

- جميع الخدمات الأخرى والمطلوبة أثناء السباقات.

مواعيد السحب

يجري السحب على 20 جائزة من الثانية عشرة ظهراً، ويجري السحب أيضاً على مثلها في الواحدة والربع ظهراً.

ويجري السحب بين الأشواط على 30 جائزة، فيما يتم السحب على 30 جائزة أخرى في نهاية السباقات، وكذلك يتم السحب على 30 جائزة في أماكن الضيافة.

10 جوائز

وسيتم السحب على 10 جوائز قيمة كل منها 400 درهم مقدمة من شركة العبار للمقاولات.

وستوزع جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم توزع على 25 فائزاً من خلال السحب على الكوبونات بين الأشواط.

السحب على سيارة

وسيتم إجراء القرعة على سيارة كيا بيكاندو موديل 2015 بعد نهاية الشوط السادس.

«البيان»

الشوط الأول: إنساني

الشوط الثاني: البارز

الشوط الثالث: سالتارين

الشوط الرابع: بيكتو غراف

الشوط الخامس: باور كريزي

الشوط السادس: مراوغ

الخبراء

الشوط الأول: ترايد آند ترو

الشوط الثاني: البارز

الشوط الثالث: فرجت

الشوط الرابع: راكونتور

الشوط الخامس: المحتسب

الشوط السادس: كيلت روك

الملاك

الشوط الأول: برابام

الشوط الثاني: ويت شيف

الشوط الثالث: تورش لايتر

الشوط الرابع: كراودد

الشوط الخامس: كينغ كول

الشوط السادس: سبن سايكل

زيادة جوائز الترشيحات

ستتم زيادة الجوائز النقدية لمسابقة الأشواط بالمبلغ المتبقي من السباق السابق وهو مبلغ 5000 درهم بواقع 1000 درهم لكل شوط، لتصبح جائزة الأشواط 4000 درهم لكل شوط من الأشواط الخمسة «ما عدا الشوط الرئيسي الذي ستظل جائزته 5000 درهم».

وباقي الأشواط ستوزع كالتالي:

1 - 500 درهم للفائز الأول

2 - 400 درهم للفائز الثاني

65

يبلغ مجموع الجوائز المالية للترشيحات 65 ألف درهم تفاصيلها كالتالي:

الجائزة المالية الكبرى 40 ألف درهم، جائزة الترشيحات للشوط الثالث «الرئيسي» 5 آلاف درهم، جائزة الترشيحات للشوط الأول 3000+1000 درهم، جائزة الشوط الثاني 3000+1000 درهم، جائزة الشوط الرابع 3000+1000 درهم، جائزة الشوط الخامس 3000+1000 درهم

الشركات الراعية للسباق

ترعى السباق مزارع شادويل «شادويل فارم» و«ديرنز تاون ستد» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و3 جامعات بالدولة وهي: جامعة أبوظبي وترعى الثاني، جامعة زايد وترعى الرابع والجامعة البريطانية بدبي وترعى الخامس.

وهناك رعاية مسابقة أفضل الخيول مظهراً مقدمة من بطولة دبي الدولية للجواد العربي بقيمة 7 آلاف درهم .