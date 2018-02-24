مواجهة كلاسيكية بين ميلان وأرسنال في ثمن نهائي يوروبا ليغ

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم عن مواجهة كلاسيكية بين ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي.

وكان ميلان الذي بدأ يعيش فترة جيدة منذ أن استلم تدريبه نجم خط وسطه السابق جينارو غاتوزو بعدم خسارته في آخر 10 مباريات له في مختلف المسابقات، تخطى لودوغورتس البلغاري برباعية نظيفة في مجموع المباراتين في الدور السابق. أما أرسنال وبعد أن هزم أوسترسوند السويدي المغمور 3- صفر في عقر دار الأخير، خسر أمامه الخميس على ملعب الإمارات 1-2.

أما الفرق الأخرى العريقة، فجنبتها القرعة مواجهة قوية، حيث يخوض أتلتيكو مدريد الإسباني فيخوض مواجهة سهلة مع لوكوموتيف موسكو، فيما يلعب ليون الفرنسي مستضيف المباراة النهائية مع سسكا موسكو.

في المقابل، يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني جاره النمساوي سالزبورغ الأقل خبرة منه قارياً.