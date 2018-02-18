ـــ في تاريخ الوطن رواد.. بكل مجال، تجدهم كما المنارات

ـــ أسماؤهم محفورة في أوراق التاريخ، وألقابهم بالدلائل علامات.

ـــ هم رموز، رسخوا قيمة العطاء، ولكل منهم مسيرة وسيرة، وحكايات.

ـــ تُروى عنهم، ويرويها من عاصرهم بالشهادات.

ـــ من بينهم.. كان هو في الأوائل، مشهود له، إنه من الكفاءات.

ـــ شاهد على التحول من اللا شيء إلى كل شيء.

ـــ ومن الاجتهادات الذاتية، إلى التنظيم الإداري ودولة المؤسسات.

ـــ من فرق كروية في الفرجان والأحياء، إلى هيئات وأندية واتحادات.

ـــ من مجرد مشاركات شرفية، إلى تحقيق النتائج والتتويج بالإنجازات.

ـــ كان من الرواد، حين بات أول من تعضد بالشارة لأبيض السبعينيات.

ـــ وأول من قاد منتخب البلاد في كأس الخليج 1972 وكان له السبق، حين حمل في طابور العرض:

- علم الإمارات.

ـــ ومن حسن حظه أنه سجل هدفاً للمنتخب في هذه الدورات.

ـــ موهوب في كرة القدم، وفي القيادة من الكيانات.

ـــ لاعب وكاتب ومحلل ومؤلف، وله في النقد، كتابات.

ـــ درس لغة الضاد، وأتقن فن الحرف، فكنّى كلماته، ببلاغة الكنايات.

ـــ قارئ جيد للتراث والتاريخ والأدب، ولعلوم العربية الفصحى يدور في المدارات.

ـــ نشأ وحيداً في أسرة بسيطة، لا أخ له ولا أخوات، فكان في تعاملاته الاجتماعية فريداً مع رفاقه، وسعيداً بتعدد وعمق الصداقات.

ـــ هادئ الطباع، ودود عطوف، أحب الجميع وأحبوه، وعُرف عنه التفوق في الدراسة، وفي لعب الكرة، امتلاكه للمهارات.

ـــ إنه الكابتن أحمد عيسى الذي ولُد في صيف 1951 بالضغاية في دبي، وبدأ لعب الكرة في مدرسة الأحمدية الابتدائية، ثم انتقل إلى المعهد الديني ودرس العلوم الشرعية.

ـــ انخرط في نادي الوحدة (بدبي) قبل تأسيس الدولة بين عامي 1969 و1971، ثم تم دمج الوحدة مع نادي الشباب، وتحول إلى الأهلي، وتولى الكابتن شحته رحمه الله، تدريب النادي 1969 ثم المنتخب الوطني بعد قيام الاتحاد 1971، وقبل المشاركة في كأس الخليج الثانية بالرياض 1972، تشكل المنتخب للمرة الأولى، وبالتصويت اختاره اللاعبون لحمل شارة القيادة، وعمره حينذاك21 عاماً.

ـــ كانت دورة الخليج الخامسة بالعراق 1979 آخر مشاركة له كلاعب.

ـــ تم تكريمه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بميدالية الأوائل 2014.

ـــ بعد الاعتزال عام 1980 عمل في المجال الإعلامي، وكانت له كتابات في العديد من الصحف والمجلات، كما عمل في التحليل الرياضي في القنوات الفضائية.

ـــ حقق خلال مسيرته مع الأهلي 3 بطولات دوري، و2 كأس رئيس الدولة.

ـــ حصل على ليسانس لغة عربية وتاريخ 1977 بجامعة الأزهر، وعمل مديراً لإدارة الرياضة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإعداد القادة، وإدارة الترويج والتسويق والإعلان بمؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر، وقائداً لجناح الرياضة في المنطقة العسكرية الوسطى، ومديراً للمنتخب في خليجي 6 بأبوظبي و7 في مسقط.

ـــ لهذا يستحق بومحمد أن يكون من أهل القمة

