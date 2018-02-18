نادي العين للثقافة والشطرنج يحتفل بإنجازات لاعبيه

احتفل نادي العين للثقافة والشطرنج برباعي النادي الذي حقق إنجازات متميزة في الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج الذي استضافه نادي الشارقة للشطرنج أخيراً، حيث ظفرت وديمة الكلباني ببطولة العرب لفئة تحت 18 عاماً والميدالية الذهبية محققة العلامة الكاملة 9 نقاط من 9 جولات في منافسات الشطرنج الكلاسيكي، وحققت وافية درويش المعمري ذهبية فئة تحت 14 عاماً بحصولها على 9 نقاط من 9 جولات، في حين فاز حمد ناصر الشامسي فضية تحت 10 أعوام، ومهرة الرميثي برونزية تحت 10 أعوام، وشهدت الاحتفالية في مباني النادي حضوراً متميزاً من أولياء أمور أبطال النادي وأعضاء مجلس الإدارة والرعاة والشركاء.

وأهدى سعيد البلوشي المدير التنفيذي للنادي، إنجازات الأبطال إلى القيادة الرشيدة، وعبر عن سعادته، وشكره للآباء وأمهات الأبطال على جهودهم واحتمالهم مشقة مشاركة اللاعبين في الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج، وثمن الخطوات الكبيرة التي يقوم بها مجلس إدارة النادي من أجل تهيئة الظروف للاعبين لأفضل ظهور في المحافل الشطرنجية،وقال: النجاح الحالي هو امتداد للعمل الكبير الذي ظلت تقوم بها مجالس إدارات النادي المتعاقبة، ونحن جئنا لنكمل المسيرة والشكر يمتد للاعبينا أبطال النادي وأولياء أمورهم على تحملهم الصعاب من أجل رفع راية الوطن وتشريفه.