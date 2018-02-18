سعيد آل علي يخطف فضّية حلبة الفرسان الدولية

كان «فارس فئة الشيفتر» وسائق أكاديمية ضمان للسرعة سعيد آل علي على موعد جديد مع منصة التتويج حيث فاز الإماراتي الشاب بالمركز الثاني في الجولة الرابعة من بطولة تحدي أيامي اكس 30 الإمارات للكارتينغ على حلبة الفرسان الدولية في أبوظبي بعد منافسات ضارية جمعته بالفرنسي أليساندرو ستورا الفائز بهذه الجولة.

وقال آل علي: الحمد لله على النتيجة، كانت الأجواء التنافسية حامية في جميع الفئات وليس في فئة الشيفتر فقط، ولكن المنافسة التي جمعتني بأليساندرو على لقب هذه الجولة كانت بالفعل حابسة للأنفاس واستمرت حتى الرمق الأخير.