بكري المدينة يشعل حرباً بين المريخ والاتحاد السوداني

اشتعلت الحرب بين الاتحاد السوداني لكرة القدم، من جهة ونادي المريخ من جهة أخرى بعد ما أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني قراراً بإيقاف لاعب المريخ بكري المدينة ستة أشهر عن مزاولة نشاطه مع فريقه.

وكان المدينة تخلف عن السفر مع المنتخب السوداني إلى معسكره في تونس الذي استعد فيه لبطولة أمم إفريقيا للمحليين بسبب خلاف مالي مع مجلس إدارة ناديه المريخ. وفي أول رد فعل من مجلس إدارة نادي المريخ هاجم الأمين العام للنادي طارق سيد المعتصم، العقوبة ووصفها باستهداف الفريق واللاعب، وقال إن لجنة الانضباط غير قانونية وتكوينها مخالف للنظام الأساسي، وإن النظام الأساسي ينص على تكوين لجنة الانضباط من داخل الجمعية العمومية.

وأوضح المعتصم أنه لا توجد لائحة قانونية توقف المدينة، مبيناً أن قرار الاتحاد تجاه اللاعب ما هو إلا استهداف لنادي المريخ، لافتاً إلى أن الخطوة ليست مستغربة من اتحاد تخصص في استهداف النادي بطريقة مستفز.