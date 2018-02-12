الأسطورة معجب بـ «جوهر» العروبة وغاضب من روديون

أثنى الأسطورة الأرجنتينية مارادونا مدرب الفجيرة، على أداء جوهر أحمد لاعب فريق العروبة، وذلك عقب نهاية مباراة الديربي بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى، والتي حسمها الذئاب بهدف نظيف كفل له الفوز بالنقاط الثلاث، ووصافة جدول الترتيب، عقب نهاية المباراة استوقف مارادونا، اللاعب صاحب الرقم ( 10) وأفضل لاعبي فريقه قبيل مغادرته للملعب، وعن طريق المترجم محمد النجار والذي نقل له إعجاب الأسطورة بأدائه، موضحاً له بأن كل من يرتدي الرقم 10 يقع على عاتقه الكثير ، منوها‌ً إلى أنه وجه لاعبيه في الشوط الثاني بضرورة مراقبته والحد من خطورته، كما وجه إليه بعض النصائح الخاصة حتى يستفيد منها في مستقبله الكروي.

على جانب آخر، وأثناء العودة إلى غرف الملابس عقب نهاية المباراة المثيرة، حدثت مناوشات أقرب إلى الشجار بين مارادونا مدرب الفجيرة والكرواتي روديون مدرب العروبة، ليعلو صوت مدربي الفريقين داخل الممر المؤدي إلى غرفة كل فريق ويتبادلا الاتهامات.