الظفرة يضرب سرباً من العصافير ببطولة الكركيت

في حدث لافت للأنظار وجدير بالاهتمام، ينظم نادي الظفرة غداً الجمعة، بملاعبه الخاصة، بطولة الكركيت، لأول مرة، ويسعى من خلالها إلى تحقيق عدة مكاسب، أبرزها إحياء النشاط الرياضي في منطقة الظفرة، وربط أبناء الجالية الآسيوية بالنادي، في علاقة تستهدف زيادة عدد الحضور لمباريات الفريق الأول مستقبلاً، ويسعى النادي أيضاً إلى جمع عشاق لعبة الكركيت التي اشتهرت بها دولتا الهند وبنغلاديش من أبناء الجاليات المقيمة في أرض الإمارات، ومنحهم فرصة ممارسة نشاطهم الرياضي بطريقة منظمة، وفي المكان المناسب، مع بداية مرحلة جديدة لجذب عشاق اللعبة ونشرها في المنطقة. ويشارك في البطولة الأولى من نوعها بمنطقة الظفرة، 12 فريقاً.