«الإمبراطور» حول العالم..قصة عشق لا تنتهي

عشق الوصل لا يقتصر على دبي أو الإمارات لكنه يمتد إلى كل بقاع العالم، فالوصلاوية في كل مكان يرسلون صور ناديهم المحبوب من هنا وهناك من شتى بقاع الأرض.

تفاعل كبير شهده «تويتر» إثر «هاشتاق» أطلقه محبو القلعة الصفراء تحت عنوان «الوصل_ حول_ العالم» عبر عن حبك لنادي الوصل، حيث تداول جمهور الذهب لقطات منوعة لقمصان الوصل أو الشالات وغيرها من المنتجات لناديهم المحبوب حول العالم، البعض صور شمسية الوصل تحت الأمطار الشتوية في أوروبا، بينما مد الآخر شاله الأصفر ليعانق المدى في ساحات لندن، في حين حفر آخرون اسم الوصل على الرمال، ورفعوا شعاره وسط الجليد.

ويتبارى عشاق الوصل في إظهار حبهم لقلعة الإمبراطور، وسبق وأن قام المشجع الوصلاوي سالم الكربي بتصميم «شال» لـ«الإمبراطور» تحت اسم «فريج واحد ماحد غريب»، يصل طوله إلى كيلومتر ليدخل به موسوعة «غينيس»، كأطول شال في العالم، واستغرق تحقيق الإنجاز أربع سنوات.

مبادرات جمهور الوصل لا تتوقف ولا تنتهي، كما أن جمهور الذهب داخل الدولة يقوم بجهد كبير في الشد من أزر الفريق ودعمه بفعاليات جماهيرية منوعة تشهدها لقاءات الإمبراطور بصورة دائمة.

في كل وقت وزمان يثبت جمهور الذهب أنه جمهور حقيقي عاشق لناديه الأصفر ويدعمه في كل اتجاه ومن كل مكان، ليؤكد مجدداً أن الوصل ليس مجرد نادٍ بل أسلوب حياة.