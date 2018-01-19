سانشيز الأعلى راتباً في إنجلترا

سيصبح التشيلي أليكسيس سانشيز الأعلى راتباً في الدوري الإنجليزي في حال انتقاله إلى مانشستر يونايتد. وسينال راتباً أسبوعياً بين 450 و560 ألف يورو.

وأوضحت دايلي تلغراف أن يونايتد عرض على سانشيز عقداً لـ4 سنوات ونصف السنة بقيمة 34 مليون يورو.