سانشيز الأعلى راتباً في إنجلترا

سيصبح التشيلي أليكسيس سانشيز الأعلى راتباً في الدوري الإنجليزي في حال انتقاله إلى مانشستر يونايتد. وسينال راتباً أسبوعياً بين 450 و560 ألف يورو.
وأوضحت دايلي تلغراف أن يونايتد عرض على سانشيز عقداً لـ4 سنوات ونصف السنة بقيمة 34 مليون يورو.
سيصبح التشيلي أليكسيس سانشيز الأعلى راتباً في الدوري الإنجليزي في حال انتقاله إلى مانشستر يونايتد. وسينال راتباً أسبوعياً بين 450 و560 ألف يورو.
وأوضحت دايلي تلغراف أن يونايتد عرض على سانشيز عقداً لـ4 سنوات ونصف السنة بقيمة 34 مليون يورو.
كرمت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري برئاسة الفريق ركن "م" محمد هلال الكعبي، 3 متسابقات في عمر الزهور بعد تعثرهن
أفادت تقارير صحفية إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه تم احتجازه في أحد المستشفيات بسبب وعكة صحية ألمت به أمس الخميس
تعتبر التجربة الأولى للصربي ايفان يوفانوفيتش مع النصر وقبلها مع أبويل القبرصي أبرز المحطات في مسيرته التدريبية.
اختتمت اليوم فعاليات ماراثون زايد الخيرى في نسختها الرابعة والتي استضافتها مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية الشقيقة
توفيت الايطالية كارلا مارانغوني التي كانت في سن الثانية بعد المئة، أكبر متوجة بميدالية في الألعاب الأولمبية، الخميس في بافيا (شمال)، بحسب ما ذكرت اللجنة الاولمبية الايطالية (كوني).
أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن تعيين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للإيطالي تشيزاري برانديلي.
قررت شركة النصر لكرة القدم إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول وتكليف المدرب المواطن علي مراد بقيادة تدريبات الفريق الأول بشكل مؤقت.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة.
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس هيئة الشرف 4 قرارات بشأن مجلس إدارة النادي والشركات التابعة له.
تشهد مدينة الأقصر المصرية، صباح اليوم، انطلاق ماراثون زايد الخيري الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يختتم فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم على ملعب بني ياس، استعداداً لمباراة «السوبر» أمام الوحدة، والمقررة غداً، ويشهد الفريق عودة الدولي لاعب الوسط محمد فوزي من الإصابة التي تغيب على أثرها قرابة شهر.
تشهد مدينة الأقصر اليوم انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري في جمهورية مصر العربية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستكون الأقصر «مدينة الشمس»