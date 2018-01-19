محمد الشرقي يطلع على خطة عمل مركز الفجيرة للمغامرات

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على خطة عمل مركز الفجيرة للمغامرات ووجه سموه بتوفير كل السبل والتسهيلات لإنجاح المركز في بلوغ أهدافه ومسؤولياته المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بالديوان الأميري سعيد المعمري المدير العام لمركز الفجيرة للمغامرات والعاملين فيه، حيث استمع سموه إلى شرح تفصيلي عن خطة المركز واستحقاقاته الرياضية المستقبلية.

وأشاد سمو ولي العهد بالجهود والنشاطات التي ينفذها مركز الفجيرة للمغامرات والتي تكللت بحصوله على أرقام قياسية عالمية، لافتاً إلى أهمية تطوير عمل المركز وتوسيع أنشطته وتعزيز بنيته التحتية بما يضمن ديمومة الفعاليات وانتشارها الواسع ضمن الدولة وخارجها.

وثمن سعيد المعمري المدير العام مركز الفجيرة للمغامرات التوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد ودعمه المستمر للمركز وفعالياته، لافتاً إلى أن المركز يعمل على تنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تخدم أهداف المركز وتسهم في تكريس اسم الفجيرة على خارطة الرياضات العالمية الصعبة والمغامرات.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.