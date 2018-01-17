البرازيلي جواو تشيانكا يتألق خلال الجولة السادسة لبطولة العالم لتحدي الأمواج جولة ساوث ويلز الأسترالية.
تأهل العين إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على الظفرة بهدف وحيد سجله السويدي ماركوس بيرج ق22، في
تأهل الوصل إلى ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على نظيره بني ياس 5-2 في المباراة المثيرة التي
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تأهلت أندية الجزيرة والشارقة والوحدة أمس إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم. وجاء تأهل «فخر أبوظبي» بعد أن فاز
كشفت صحيفة «أس» الإسبانية أمس، أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أعطى الضوء الأخضر لممثل المهاجم البرتغالي
اختتمت بطولة الإمارات للكاتا الفردي فئة الناشئين والناشئات من عمر 14 سنة وحتى فئة الرجال والسيدات فوق 18 سنة الدرجة
أعربت ميثة عبد الله حسن النيادي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، عن فخرها واعتزازها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية الخطة الاستراتيجية للاتحاد، لـ«الوصول بالرياضات البحرية الإماراتية للمنافسة
أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية عن مشاركة 6 منتخبات في كرة اليد، بالألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في
أعلن نجوم العالم في الغولف، جاهزيتهم لخوض منافسات بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2018، إحدى بطولات الجولة الأوروبية،
انضم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إلى حملة دعم مواطنه، لاعب كرة السلة إيمانويل خينوبيلي «40 عاماً» من أجل أن يخوض
ذكر تقرير أول من أمس أن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البندسليغا» سجل أكبر متوسط حضور جماهيري في أوروبا