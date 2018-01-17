تألق

المصدر:
  • إي بي إيه
التاريخ:
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 البرازيلي جواو تشيانكا يتألق خلال الجولة السادسة لبطولة العالم لتحدي الأمواج جولة ساوث ويلز الأسترالية.

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