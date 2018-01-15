الموسيقى تزف «أمير» الخرطوم الوطني

على أنغام الموسيقى من خلال فرقة المشجعين بالنادي أعاد مجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني التعاقد مع قائد الفريق صلاح الأمير لمدة موسم واحد في فترة الانتقالات الشتوية، وجاء التجديد لصلاح الأمير متأخراً، الأمر الذي أثار شيئاً من الشكوك حول ظهور اتجاه داخل النادي الخرطومي بعدم تجديد التعاقد مع اللاعب.

بل ذهبت الظنون إلى أن نادي الخرطوم الوطني سيتخلى عن قائده ، وزاد من هذه الشكوك.. تجديد التعاقد لموسمين مع زميله في الفريق اللاعب بدرالدين قلق، إلا أن كل هذه الشكوك تراجعت في لحظة وإدارة النادي تعلن تجديد التعاقد مع قائد الفريق الكابتن صلاح الأمير لمدة موسم واحد.

وقال الأمير في تصريحات لـ«البيان الرياضي»: لم أفكر لحظة في أن النادي لن يعيد قيدي لأنني أعرف الكيفية التي يدار بها النادي، والكيفية التي تتعامل بها الإدارة مع عناصر الفريق القديم منها والمنتقل حديثاً للفريق، لذا كنت واثقاً من تجديد التعاقد.

ولو كان تفاجأت بالفرقة الموسيقية ولم أتوقع ذلك، ولكنني فرحت بشدة وسعدت سعادة كبيرة، وأنا وسط مجموعة رجال النادي وشبابه، الذين تجمعني بهم علاقات قوية، وأضاف هذا هو نادي الخرطوم، وجمهوره وإدارته وكل العاملين فيه مجتمع مترابط.

رفض الأمير صلاح أن يحدد موعد توقفه عن ممارسة لعب كرة القدم، ورفض كذلك تفسير تجديد التعاقد معه لمدة موسم واحد بأنه إشارة من مجلس الإدارة بإتاحة الفرصة له لاتخاذ قرار التوقف بنفسه قبل أن يخرج قرار الاستغناء عن خدماته، مؤكداً أنه لن يلعب لفريق آخر بعد الخرطوم الوطني، وأنه في حال جاء خيار إدارة النادي أن يكون الموسم الحالي آخر مواسمه مع الفريق، فإنه سينفذ قرار مجلس الإدارة بدون تردد، وسيعلن اعتزاله لعب كرة القدم فوراً.