نجاح

المصدر:
  • البيان
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الشيخ خالد بن فيصل القاسمي يتحدى بنجاح العقبات الطبيعية في مرحلة بوليفيا ضمن بطولة رالي داكار. 

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