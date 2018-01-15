مينا «الحافي» يبدأ مسيرته مع برشلونة

فاجأ المدافع الكولومبي ييري مينا الجميع، عندما نزع حذاءه وجواربه، خلال حفل تقديمه أول من أمس، كلاعب جديد في صفوف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم. وظهر مينا وهو يخلع حذاءه قبل الدخول إلى أرضية ملعب «الكامب نو»، وقال اللاعب، خلال مؤتمر صحفي : «بقدمي الحافيتين ألمس الأرض التي أريد أن أنجح فيها». ويواظب مينا (23 عاماً) على هذا التقليد، الذي سبق أن قام به خلال وصوله إلى فريق بالميراس البرازيلي قادماً من فريق سانتا الكولومبي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مينا جاء ليعوض نجم دفاع برشلونة، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي يبدو أنه بات قريباً من مغادرة أسوار البارسا. وأصبح مينا أول لاعب كولومبي ينضم لصفوف برشلونة، كما بات ثاني صفقات الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم البرازيلي كوتينيو.