إماراتي يدخل موسوعة غينيس

افتتح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي صباح أمس معرض رياضات المغامرة والتحدي (إكستريم سبورتس إكسبو) الذي يقام في قاعة رقم 1 بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وحضر الافتتاح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية.

وسلم مطر الطاير شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى عبد الله الحتاوي، النقيب في شرطة دبي، الذي سجل رقماً قياسياً عالمياً بقيادة دراجته النارية ذات الثلاث عجلات، للسير على العجلتين الخلفيتين فقط لمسافة 60 كيلومتراً بشكل متواصل من منطقة سيح شعيب وحتى منطقة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي بحضور ممثلين عن مؤسسة موسوعة غينيس.

وحَمَلَ الحتاوي علم الإمارات وكان موعد وصوله مع سيارات المرافقة التابعة لشركة دبي مع موعد افتتاح المعرض.