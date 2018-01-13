تورونتو رابتورز يمزق سلة كليفلاند كافالييرز

استخدم تورونتو رابتورز هجوماً متوازناً ليسحق ضيفه كليفلاند كافالييرز وصيف الموسم الماضي 133-99، أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ملحقاً أسوأ خسارة هذا الموسم بليبرون جيمس ورفاقه. ودخل فريد فان فليت من مقاعد البدلاء ليسجل 22 نقطة بينها 6 ثلاثيات ويتقدم سبعة لاعبين من فريقه سجلوا 10 نقاط أو أكثر على ملعب «اير كندا سنتر».

ورفع تورونتو رصيده إلى 15 فوزاً وخسارتين على أرضه، برغم خوضه المباراة من دون الأساسيين كايل لوري المصاب والإسباني سيرج ايباكا الموقوف.

وعزز تورونتو موقعه في وصافة المنطقة الشرقية (29-11)، متقدماً على كليفلاند بالذات (26-15)، فيما يحلق بوسطن سلتيكس بالصدارة (34-10).