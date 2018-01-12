ياباني يجدد عقده قبل بلوغه الحادية والخمسين!

جدد نادي يوكوهاما اف سي المنافس بدوري الدرجة الثانية الياباني لكرة القدم عقد مهاجمه كازويوشي ميورا الذي يبلغ عامه الحادي والخمسين الشهر المقبل.

وبموجب العقد الجديد فإن ميورا سيخوض موسمه الثالث والثلاثين في مسيرته القياسية، والتي بدأت مع سانتوس البرازيلي في 1986.

وقال ميورا لوكالة أنباء "كيودو": "ألعب دائما بقلبي، واتمنى أن أواصل التطور كلاعب".

ويحترف ميورا لاعب جنوه ودينامو زغرب سابقا، في صفوف يوكوهاما منذ عام 2005.

وشارك ميورا في 89 مباراة مع المنتخب الياباني.

وسجل ميورا 139 هدفا في الدوري الياباني محتلا المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة على مر التاريخ.