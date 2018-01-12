ميورا يجدد عقده في سن الحادية والخمسين

جدد أسطورة كرة القدم المهاجم الياباني كازويوشي ميورا، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الحادي والخمسين الشهر المقبل، عقده مع ناديه يوكوهاما أمس ليعزز رقمه القياسي كاللاعب الأكبر سناً في الدوري الياباني.

وسيخوض المهاجم الملقب بـ«الملك كازو» موسمه الثالث والثلاثين في مسيرته الاحترافية، بعد تألقه بشكل لافت عام 2017 الذي شهد تحطيمه الرقم القياسي للعب أطول فترة ممكنة احترافياً، الذي كان مسجلاً باسم الانجليزي الأسطورة ستانلي ماتيوز.

كما أصبح ميورا أكبر لاعب سناً يسجل هدفاً في مباراة محترفة العام الماضي أيضاً وهو رقم قياسي سابق كان في حوزة ماتيوز أيضاً.

وقال ميورا في بيان مقتضب أصدره ناديه يوكوهاما الذي يلعب في الدرجة الثانية في اليابان «لقد نجحت في تجديد عقدي هذا الموسم أيضاً. آمل دائماً في التقدم من خلال مواجهة تحدي كرة القدم بكل قوتي».

وكان ميورا ظهر إلى الأضواء في التسعينات وكان أشهر لاعب آسيوي في تلك الحقبة التي شهدت انطلاق الدوري الياباني المحترف عام 1993. كان أحد أوائل اللاعبين اليابانيين الذين انتقلوا لخوض تجارب في أوروبا عندما انضم إلى نادي جنوى الإيطالي عام 1994 علماً بأنه سجل 55 هدفاً في 89 مباراة دولية خاضها مع منتخب اليابان.

وكان ميورا الذي يحتفل بعيد ميلاده الحادي والخمسين في 26 فبراير المقبل قال بأنه يريد مواصلة اللعب حتى بلوغ الستين من عمره.

من جانب آخر أكد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا قائد باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، رغبة زميله لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري بالرحيل عن فريق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية. وقال سيلفا الأربعاء في تصريحات صحافية بعد تأهل سان جرمان إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، «أعتقد أن باستوري أبلغ النادي رغبته بالرحيل، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق».

وتأخر باستوري بالعودة إلى صفوف فريقه بعد عطلة الأعياد ونقلت عنه وسائل إعلام أرجنتينية أنه عمل على حل مشاكل خاصة، فيما أكد اللاعب أن تأخره في العودة لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه يرغب في ترك النادي. وقال اللاعب «أحب باريس وأحب نادي باريس سان جرمان (...) لدى بعض المشاكل الخاصة لحلها».