تزلج هوائي

شابان يستمتعان بالتزلج الهوائي عبر القارب في شاطئ مارينا في دبي.
كرَّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم
أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»
لا تزال ردود الأفعال متواصلة عن إخفاق المنتخب في الفوز بلقب بطولة «خليجي 23»، حيث طالب العديد من المختصين والإداريين
تجاوباً مع مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
يستقبل فريق الظفرة الأول لكرة القدم ضيفه الإمارات عند الساعة الخامسة و 10 دقائق ضمن جولات الأسبوع 12 من دوري الخليج
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ
كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، في نسختها الرابعة التي تنطلق في الفترة ما بين 2
تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم المرحلة الأولى من كرنفال كأس دبي العالمي بمضمار ميدان العالمي برعاية لونجينز وبمشاركة نخبة من أبرز الخيول العالمية.
يستضيف استاد حمدان بن راشد في الساعة في تمام الخامسة من مساء اليوم لقاء فريقي حتا وشباب الأهلي-دبي ضمن منافسات الجولة
يستضيف النصر نظيره الشارقة الساعة 19:45 مساء اليوم على ملعب العوير لحساب الجولة 12 لدوري الخليج العربي، في لقاء مثير
علم «البيان الرياضي» من مصادر مسؤولة في اتحاد الكرة، أن رياح التغير والتطوير ستهب على لجنة المنتخبات خلال الفترة
أدى منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة، أولى حصصه التدريبية عصر أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج،