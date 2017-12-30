حالة سانشيز مع أرسنال تحتاج طبيباً نفسياً

أكد مدرب أرسنال، خامس الدوري الانجليزي لكرة القدم، الفرنسي ارسين فينغر انه لا يخشى رحيل المهاجم الدولي التشيلي المتألق الكسيس سانشيز في سوق الانتقالات الشتوي الذي يفتتح في الأول من يناير.

وقال فينغر بعد الفوز على كريستال بالاس أول من أمس 3-2: «لست خائفا (من الحصول على عرض)، لكن هذا الموضوع سيعود إلى التداول بسبب وضعه التعاقدي»، في إشارة إلى انتهاء عقده في يونيو 2018.

وأضاف: «عندما تكون في وضع تعاقدي من هذا النوع، الناس يطرحون عليك أسئلة، لست طبيبا نفسياً لأحلل مشكلة سانشيز».

وأعلن فينغر أيضاً أن مفاوضات متوقعة مطلع يناير من أجل التمديد لجاك ويلشير الذي استعاد مستواه وينتهي عقده أيضاً أواخر يونيو المقبل.