بن كشيش يطلع على التجربة الأميركية في الرياضات الإلكترونية

في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية- ولاية لوس أنجليس بغية الاطلاع على التجربة الأميركية الناجحة في الأمور المتعلقة بالرياضات الإلكترونية، قام المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، أمين عام الإمارات للرياضات الإلكترونية بزيارة العديد من أندية الرياضات الإلكترونية، بما يزيد عن خمسة أندية رياضية متخصصة بالرياضات الإلكترونية في ولاية لوس أنجليس، من ضمنها نادي إي سبورت أرينا (E-sports Arena) أحد أكبر أندية العالم في الرياضات الإلكترونية.

وكـان في اسـتقبال بن كشيش ســامويل فري مـدير عام المشـاريع فـي أرينا للرياضـات الإلكترونية، وتهدف الزيارة للاطـلاع على التجربة الأميـركية الناجحة في مجال الرياضات الإلكترونيـة والاسـتفادة من خبراتهـم وتجاربهـم.