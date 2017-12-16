«نيسان ليف» و«رويال بيلز» في نهائي بولو الشاطئ بدبي

حجز فريقا نيسان ليف ورويال بيلز مقعديهما في نهائي بطولة بولو الشاطئ دبي والتي انطلقت أول من أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتنظمها شركة "ماميو" لتنظيم الأحداث والفعاليات، وبدعم من مجلس دبي الرياضي وشركة نيسان بالإضافة للعديد من المؤسسات والشركات الداعمة والراعية للحدث الرياضي الكبير والذي انطلق على شواطئ دبي منذ العام 2004.

وجاء تأهل فريق نيسان ليف للنهائي عقب فوزه الكبير على فريق هيلز ادفرتايزنغ بستة أهداف مقابل ثلاثة، بينما جاء تأهل فريق رويال بيلز بعد فوز مثير على فريق أرت مارلين بنتيجة 9 أهداف مقابل ثمانية.

وشهد افتتاح البطولة تقديم العديد من عروض الفروسية والألعاب النارية والتشكيلات الخاصة برياضة الفروسية وإلى جانب العديد من العروض التي تفاعل معها الحضور الرسمي والجماهيري الكبيرين، وامتدت لأكثر من 20 دقيقة.