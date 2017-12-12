«ميسي الإمارات» في «البيان »: صوّتوا لي لنيل جائزة محمد بن راشد

زار الطفل حسين يوسف أنور الملقب بـ «ميسي الإمارات»، مقر صحيفة «البيان» أمس بصحبة والدته. ويعتبر حسين من المواهب الواعدة في رياضة كرة القدم والمرشح حالياً للفوز بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» ضمن فئة الناشئين حيث سيتحدد الفائزون الثلاثة بعد انتهاء التصويت نهاية الشهر الجاري ليتم تكريمهم في 10 يناير المقبل.

وقال «ميسي الإمارات» إن طموحه بلا حدود ويتطلع إلى ارتداء قميص منتخب الإمارات في المستقبل والمشاركة في تكرار إنجاز بلوغ كأس العالم، مؤكداً أنه حريص على استثمار الفترة المقبلة في سبيل تطوير موهبته الكروية . وطالب حسين جميع متابعيه بالتصويت له عبر التطبيق الخاص بالجائزة، مضيفاً إنه سواء فاز أو خسر سيكون أول المهنئين لزملائه المكرمين.

وذكر «ميسي الإمارات» أن تجربة الاحتراف الخارجي تعتبر غاية يسعى إلى تحقيقها، وسيبذل قصارى جهده لرفع علم الإمارات في جميع المناسبات التي يشارك بها، منوهاً إلى أن كرة القدم لم تبعده عن الاهتمام بالدراسة والسعي إلى نيل أعلى درجات التفوق .

وذلك ما تجلى من خلال تميزه دراسياً والإبداع في مجال كتابة القصص باللغة الأجنبية. وكشف عن إعجابه بأداء بعض اللاعبين في دورينا أبرزهم نجم العين عمر عبد الرحمن «عموري» ولاعبا الوصل فابيو ليما وفريناندو مينديز.