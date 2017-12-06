«فيسبوك» ترصد المليارات لبث الأحداث الرياضية

رصدت شركة فيسبوك، ميزانية ضخمة، للظفر بحقوق بث الأحداث الرياضية والمباريات، وقامت بتعيين مسؤول بارز في منصب جديد خاص بالتفاوض مع شبكات البث، للحصول على حقوق بثّ الأحداث الرياضية، وذلك بناء على تقرير نشرته مجلّة «سبورتس بزنس».

وبحسب التقرير، فإن الشركة ترصد مليارات الدولارات لهذا الأمر، فهي لا تُريد أن تخسر حقوق بث المباريات لصالح شبكات أخرى، فأمازون وقّعت عقداً بقيمة 50 مليون دولار لبث مباريات كرة القدم الأميركية، وتويتر أيضاً تعاونت مع شبكة شو تايم الأميركية لعرض مباريات في رياضة الملاكمة.

ولا توجد أي دوريات أو مباريات محددة حتى الآن، لكن رصد تلك الميزانية، وتعيين مسؤول للتفاوض مع شبكات البث، يعكس جديتها لتوفير هذا الخيار لمستخدمي الشبكة.

وكان موقع التواصل الاجتماعي الأكثر متابعة في العالم، قد بث عدداً من المباريات في الفترة الماضية، ومن بينها مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن أكمل اتفاقاً مع رابطة الدوري الإسباني للمحترفين «الليغا»، ولكن لم يبث الموقع أياً من مباريات القمة في الدوري الإسباني، وإن كانت مصادر مقربة من الاتفاقية أكدت حينها أن هذا البث هو تجريبي، قبل أن يسمح لعملاق التواصل الاجتماعي ببث مباريات القمة في الكرة الإسبانية.

وتبدو الخطوة من فيسبوك، واحدة من خطوات عديدة تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة مستوى متابعتها، والاكتفاء بها عن وسائل الإعلام، ويمكن أن ينقل الموقع أرباح الليغا الإسبانية إلى مستوى مختلف، حسب وسائل إعلام إسبانية، إذ سينقل البطولة الإسبانية إلى يد كل من يحمل هاتفاً ذكياً.