3 ملايين دولار لثوب زفاف سيرينا ويليامز

دخلت لاعبة التنس الشهيرة الأميركية سيرينا وليامز القفص الذهبي، الجمعة، بعد زفافها رسمياً على رجل الأعمال أليكس أوهانيان.

وحضر الحفل حوالي 200 شخصاً، أبرزهم بعض النجوم مثل المغنية الأميركية بيونسيه، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والممثلة الأميركية إيفا لونجوريا.

وجرى حفل الزواج في صالة مركز الفن المعاصر في مدينة نيو أورلينز الأميركية.

وتجاوز فستان سيرينا الأبيض أكثر من ثلاثة ملاين دولار مع قطع مجوهرات ماسية من عيار 14 قيراطا. والفستان مصنوع من الريش الناعم من تصميم المصمم الإيطالية العالمية فيرساتشي.

وقال المصدر نفسه إن فريقا مكونا من 5 أشخاص ساهم في تصنيع الفستان، مشيرة إلى أنه استغرق حوالي 1500 ساعة من العمل لتجهيزه.

ورزقت لاعبة التنس الأميركية (37 عاما)، شهر سبتمبر الماضي، بطفلة، وهي مولودتها الأولى.

وكانت سيرينا أعلنت في ديسمبر 2016 خطوبتها إلى أليكسيس أوهانيان الشريك في تأسيس موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي.