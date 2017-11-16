كريستيانو رونالدو يؤكد تلقيه إخطاراً بفوزه بالكرة الذهبية

أجرى كريستيانو رونالدو اتصالاً هاتفياً بغريمه ليونيل ميسي، ليؤكد له البرتغالي أنه سيفوز بلقب الكرة الذهبية، خلافاً لتسريب انتشر مؤخراً لغلاف مجلة «فرانس فوتبول».

وقبل أيام سرب غلاف للمجلة الفرنسية المختصة بشؤون كرة القدم، التي تمنح لقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وعليه صورة مهاجم برشلونة الإسباني، مصحوبة بإعلان تتويج ميسي بالجائزة. وإن صحيفة «دون بالون» الإسبانية كشفت عن مكالمة من مهاجم ريال مدريد، قال فيها لمنافسه اللدود إنه تم إبلاغه باختياره ليفوز بالكرة الذهبية، بعد أيام من فوزه بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم الذي يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسيتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية رسمياً في السابع من ديسمبر المقبل، وفي حال فوز رونالدو بها سيعادل رقم ميسي بخمس كرات لكل منهما. وعلى مدار عقد كامل، سيطر رونالدو وميسي على جوائز أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وكان آخر لاعب حصل لقب الكرة الذهبية قبلهما هو كاكا، وحدث ذلك عام 2007.