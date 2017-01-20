هوفنهايم يتفوق على كبار أوروبا

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس نادي تراث الإمارات، أن الفارس هو أصل رياضة ركوب القدرة، وعليه دائماً أن يكون في طليعة الملتزمين بالقوانين.