هوفنهايم يتفوق على كبار أوروبا

المصدر:
  • إعداد – مجتبى فاروق - غرافيك: محمد أبو عبيدة
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أوقف إشبيلية سلسلة ريال مدريد في عدم الخسارة، ليبقى هوفنهايم الألماني وحده الذي لم يعرف الهزيمة في الدوري منذ بداية الموسم.

 

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