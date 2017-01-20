هوفنهايم يتفوق على كبار أوروبا

أوقف إشبيلية سلسلة ريال مدريد في عدم الخسارة، ليبقى هوفنهايم الألماني وحده الذي لم يعرف الهزيمة في الدوري منذ بداية الموسم.
أوقف إشبيلية سلسلة ريال مدريد في عدم الخسارة، ليبقى هوفنهايم الألماني وحده الذي لم يعرف الهزيمة في الدوري منذ بداية الموسم.
حقق المنتخب المصري العسكرى فوزاً كبيراً، بقيادة مديره الفني محمد عمر على نظيره منتخب كندا بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما في إطار نهائيات بطولة كأس العالم الذى تستضيفه سلطنة عمان.
غرد فريق الجزيرة منفرداً بقمة الدوري في الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه أمس على الوحدة 5 ـ 1 في ديربي
اختتمت أمس أعمال المؤتمر دبي الدولي السادس «الرياضة في مواجهة الجريمة»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في نادي
أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس نادي تراث الإمارات، أن الفارس هو أصل رياضة ركوب القدرة، وعليه دائماً أن يكون في طليعة الملتزمين بالقوانين.
أنعشت تونس آمالها بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2017 لكرة القدم، بفوزها على الجزائر 2 ـ 1 في فرانسفيل، في
كرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لاعبي فريق الجودو بنادي الفجيرة للفنون القتالية لمشاركاتهم في
تتجه أنظار عشاق ومحبي لعبة الملوك، اليوم إلى نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، لمتابعة ختام النسخة الـ 17 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو.
نفى عبدالله الهرمودي محامي نادي العين، أن يكون النادي تقدم ببلاغ جنائي ضد النصر في قضية اللاعب فاندرلي، حسب ما تم
يبدأ المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رحلته المكوكية حول العالم، من مضمار الرحبة الرملي بالعاصمة العمانية مسقط اليوم.
هو عصر جديد بالكامل في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يبدو أنه يريد أن يمحي كل ما يتعلق بالعهود السابقة في اللعبة الشعبية الأولى، بداية من الفضائح.
يلتقي الأهلي مع النصر على ملعب استاد راشد بدبي في الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي
اعتلى مانشستر يونايتد قمة الأثرياء، بعد أن حقق إيرادات قياسية للعام المالي 2015 ــ 2016، ليطيح النادي الملكي ريال مدريد