اتحاد الكرة يناقش برنامج زاكيروني اليوم

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس مروان بن غليطة، برنامج الإيطالي زاكيروني المدير الفني للمنتخب الأول، لإعداد الأبيض لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة مطلع العام المقبل.

وأعد المدرب خطة متكاملة تشمل استغلال أيام «فيفا» لإقامة تجمعات سريعة يتخللها لعب عدد من المباريات الودية، فيما اقترح إقامة 5 معسكرات، تم اعتمادها مسبقاً من خلال المشاركة في دورة ملك تايلاند الودية، ومعسكرات خارجية في مايو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر ومعسكر طويل في ديسمبر.

ومن المنتظر أن يقوم زاكيروني خلال الأيام المقبلة بإعلان قائمة «الأبيض» المشاركة في بطولة تايلاند، ومن المقرر سفر بعثة المنتخب إلى بانكوك 18 الجاري.