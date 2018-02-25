الاستئناف تخفض عقوبات النصر وخالد جلال

خفضت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الزحمي عقوبة حرمان نادي النصر من حضور جماهيره من مباراتين إلى مباراة واحدة، كما قبلت الالتماس المقدم من اللاعب خالد جلال وقررت تخفيض العقوبة الموقعة عليه إلى الإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم بدلاً من الإيقاف 3 مباريات وغرامه 200 ألف درهم.

وتأتي هذه القرارات بسبب اعتداء خالد جلال على لاعب الوصل البرازيلي رونالدو منديز عقب انتهاء مباراة النصر مع الوصل في كأس الخليج العربي، ومعاقبة نادي النصرمن اللعب على ملعبه مباراتين بدون جمهور بسبب قيام الجماهير برمي عبوات مياه علي حكم المباراة.