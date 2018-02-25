غياب الجمهور حرم «العميد» فرحة النصر

ارتسمت الفرحة على ملامح الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر عقب الفوز المهم الذي حققه النصر على نظيره الظفرة أول أمس ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي بهدف دون رد، ليعزز العميد وضعه في المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة، ولم يخف مدرب النصر سعادته بالفوز، حيث قال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لقد حققنا فوزاً هاماً للغاية وقنصنا ثلاث نقاط ثمينة» وأوضح مدرب النصر في تعليقه على غياب جمهور العميد بسبب العقوبة أن الجمهور يلعب دوراً مهماً لأي فريق وبدونه تشعر أنك تخوض لقاء ودياً وبالفعل افتقدنا جمهور العميد ودائما جمهور النصر مهم للغاية.

مضيفاً: لقد خضنا مباراة صعبة وتوقعنا أن الظفرة سيلعب بشكل دفاعي وهم أقوياء في هذا الجانب، وبالفعل حدث ما توقعناه وغابت فرص التهديف الحقيقية عن المباراة، ومن الجيد أننا سجلنا هدفاً ونجحنا في الحفاظ على النتيجة وعلى شباكنا نظيفة، وأبارك للاعبي النصر هذا الفوز، ونتطلع للخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء المقبل.

وضع صعب

وتابع مدرب النصر: لقد واصلنا اللعب بنفس الطريقة في آخر أربع مباريات، حيث ركزنا على الدفاع، ولا ننسى أن الفريق يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين وهذا وضع صعب، والشيء المهم أن نواصل النتائج الإيجابية.

وأضاف: لدينا 5 مباريات قوية مقبلة، وهدفنا الفوز في كل المباريات المتبقية، ومبدأنا التعامل مع كل مباراة على حدة وتركيزنا ينصب على هذه الجزئية. وفي تعليقه على هدف المباراة الذي احرزه المحترف اللبناني جوان أومري وهو الأول له مع النصر، قال: بالفعل لقد نجح في تسجيل هدف رائع ومهم للغاية بالنسبة للفريق في هذه المرحلة، وأنا سعيد بذلك، ولا ننسى أن أومري محترف جاد في التدريبات وفي اللقاءات الرسمية.

استئناف

أكد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن إدارة العميد قامت بالاستئناف على قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف خالد جلال، وحرمان جماهير النصر مباراتين بسبب أحداث مباراة النصر والوصل في كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن العميد يحتاج إلى جمهوره في المباريات المقبلة.

وقال: بالنسبة لعقوبة خالد جلال فنؤكد أنه أخطأ وهناك عقوبات إدارية ستطبق عليه، لكن نتمنى أن تخفف العقوبة وأن تكتفي اللجنة بالإيقاف مباراتين والغرامة المالية.

وأضاف: هناك عدة أسباب لخروج النصر من منافسات كأس الخليج العربي، أهمها الأخطاء التحكيمية، ومستوى الأجانب الذي لم يكن على قدر الطموح، وكذلك إصابة بعض اللاعبين وهذا أمر خارج عن إرادة النادي.

وعن الاستغناء عن المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش ثم إعادته للفريق، قال: إيفان مدرب كبير، ولسنا أول نادي ينهي خدمات مدرب، وكثير من الأندية صادفت هذا الشئ، وأخذنا قرار عودته بعد موافقته، ولذلك قبل التحدي والعرض وعاد للنصر لأنه رأى أن بيئة العمل هنا تساعده على النجاح.

إحباط

أبدى المقدوني جوكيكا، مدرب نادي الظفرة شعوره بالإحباط من خسارة فارس الغربية، وقال: كان من الممكن أن نتعادل والجميع رأى أننا بادلنا النصر الأداء، لكن الأخير تمكن من خطأ واحد من تحقيق الفوز وكلفنا نقاط المباراة، مشيراً إلى أن الدفاع كلف فرسان الغربية الكثير.

وأضاف: إن النصر لعب بنفس الطريقة التي خاض بها لقاءي الجزيرة وعجمان، حيث يحرز هدفاً ثم يغلق دفاعه، وعلينا أن نطوي هذه الصفحة وأن ننظر للأمام حيث كنا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية وسنفعل ذلك في اللقاء المقبل بغية التعويض.

وقال مدرب الظفرة: هناك فرق بيننا وبين النصر الذي دخل اللقاء بأريحية، وفي المقابل عانينا نحن من الضغوط، ومن الصعب أن تؤدي مباراة مفتوحة في ظل هكذا ظروف خوفاً من نزيف النقاط.

معاناة الفرق

وأضاف: لا يقلقني وضع الفريق لأن هناك فرقاً كثيرة تعاني من نفس وضع الظفرة، ولا يوجد اختلافات كبيرة بينها، وفي اللقاءات الأخيرة تطور أداء الفريق بشكل كبير ومنها لقاء النصر، حيث كنا نستحق التعادل، ونأمل في بعض التوفيق في اللقاءات المقبلة الأمر الذي سيغير شكل الفريق.

دافع

أكد لاعب خط الوسط بنادي النصر طارق أحمد، أن العميد حقق عدة مكاسب من الفوز الذي حققه أخيراً على الظفرة وتتمثل في رفع معنويات اللاعبين وإعطائهم دافعاً وحافزاً قوياً لتغيير الصورة.

وقال: «لا أعتبر فوز العميد في المباريات الأربع الماضية إنجازاً على الرغم من غياب عدد كبير من اللاعبين كون النصر يمتلك عدداً مميزاً من اللاعبين المواطنين، وهذا لا يعني أن الأجانب لا يقومون بدور مع الفريق بل العكس هو الصحيح فهم يقدمون مردوداً طيباً وافتقدناهم بسبب الإصابة، موضحاً أن الظروف التي تعصف بالعميد هي من أثرت على أداء الفريق ككل».