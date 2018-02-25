ريجيكامب: لم أعد بالدوري والنقطة من شباب الأهلي - دبي مكسب

أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أنه لم يعد بالفوز بدوري الخليج العربي، وأنه لا يرغب في وضع ضغوطات أكبر على فريقه، والضغط يجب أن يقع على من صرح بأن هدفه لقب الدوري، مشيراً إلى أن الوحدة مطالب بعدم الخسارة أو فقدان أي نقطة في المباريات المتبقية من عمر المسابقة.

وقال عقب تعادل الفريق مع شباب الأهلي- دبي مساء أول من أمس، في الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي، وخسارة نقطتين في غاية الأهمية في صراع المنافسة على اللقب: «هل سمعني أحد أن صرحت وقلت إنني أعد بالدوري من قبل؟ كل ما قلته إننا نحاول الفوز في كل مباراة، بالتأكيد، لا يعتقد أحد أننا لا نرغب في تحقيق البطولة، وكلنا نأمل ذلك، ولكني أكدت أننا نريد الفوز في كل مباراة، وفي نهاية الموسم، نأمل أن نكون في المركز الأول، وأن نفرح مع جماهيرنا، وبالطبع، لا يمكنني القول أمام الإعلام إننا سنفوز بلقب الدوري أو غيره، لأن ذلك التعامل غير صحيح في كرة القدم بالمرة».

واعتبر ريجيكامب أن التعادل مع شباب الأهلي دبي، نتيجة منطقية وطبيعية، في ظل مواجهة فريق قوي قاتل على كل كرة، وقدم أداء جيداً، وقال: «أعتقد أن النقطة التي حصلنا عليها تعتبر مكسباً، لعبنا من أجل الفوز بالطبع، وقدمنا أقصى ما لدينا، وفخور بما قدمه اللاعبون الذين شاركوا في المباراة، وأفتخر بأنني مدرب هذه المجموعة من اللاعبين، وبما وصلوا إليه هذا الموسم».

وأضاف: «افتقدنا تيغالي في الخط الهجومي، خاصة وأنه لاعب مهم، وفي آخر 5 سنوات، كان أهم لاعب في الفريق وهدافه، ودفعت بمحمد العكبري كرأس حربة، لأنه المهاجم الوحيد لدينا بديلاً لتيغالي يستطيع اللعب كمهاجم صريح، وبعد تبديله، دفعت بالشحي، وطلبت من مراد باتنا الدخول للمنطقة، وأعتقد أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في المباراة».

وعن هتاف جماهير الوحدة في نهاية المباراة بضياع الدوري، بناء على نتيجة التعادل، قال: «بالتأكيد حزين لنتيجة التعادل في هذه المباراة المهمة، والجماهير من حقها أن تشعر بالحزن، ولكن ما زالت هناك مباريات متبقية في المسابقة، والعين سيواجه فرقاً قوية، مثل الجزيرة ودبا الفجيرة والنصر، إضافة إلى مشاركته في دوري أبطال آسيا، وأعتقد أننا سنقدم أداء أفضل أمام العين في المباراة المقبلة، ووقتها نستطيع التحدث عن لقب الدوري من عدمه».

عودة

من جهته، أبدى مهدي علي المدير الفني لفريق الكرة بنادي شباب الأهلي دبي، سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبو فريقه في مواجهة الوحدة، مؤكداً أن بدأ يستعيد مستواه تدريجياً، خاصة بعد عودة عدد من العناصر المهمة، مثل ماجد حسن وماكيتي ديوب.

وقال: «أعتقد أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، ونفذوا التعليمات المطلوبة منهم، واستطعنا فرض أفضليتنا على الوحدة أغلب فترات المباراة، والحصول على فرص محققة للتهديف، لكن لم يحالفنا التوفيق في ترجمتها لأهداف، بفضل تألق حارس مرمى الوحدة».

وعن تطور مستوى الفريق أضاف: «بالتأكيد عودة ماجد حسن وماكيتي ديوب، منحت الفريق التوازن وثقلاً أكبر في المباريات، ومثلما يعرف الجميع، فقد عانينا من غياب مهاجم أساسي لفترة طويلة، بغياب لوفانور وديوب، وعودة ديوب منحت الفريق العمق المطلوب في الشق الهجومي، بالإضافة إلى ماجد حسن في وسط الملعب، وهو لاعب يملك خبرة ميدانية، سواء مع النادي أو المنتخب، ومنح الفريق التوازن المطلوب، رغم أنه يحتاج لمزيد من الوقت مع ديوب لاستعادة الفورمة الكاملة للمباريات».

وأشار مهدي علي، إلى أنه منذ تولي المهمة، أكد أن التركيز منصب على تجهيز اللاعبين المصابين، وبعد الابتعاد عن الدوري، التركيز أكبر على مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، ونحاول قدر الإمكان بذل أقصى جهد وإصلاح الأخطاء، ولكن لا يجب أن ننسى أننا عانينا كثيراً لغياب الأجانب وعدد من المصابين، وهو أمر يؤثر في أي فريق، إلا أننا بدأنا نعود تدريجياً لمستوانا الطبيعي، وراضٍ عما يقدمه اللاعبون حالياً، في ظل تطور المستوى مباراة بعد أخرى.

وعن عدم مشاركة الكوري مون، وهل ذلك نتيجة عدم اقتناع بمستواه، أوضح أنه يدفع دائماً باللاعب الأكثر جاهزية فنياً، سواء كان لاعباً مواطناً أو أجنبياً، ومن يؤدي بشكل جيد بحسب الرؤية الفنية سيشارك.