استطلاع «البيان»: 89 % يؤكدون أن تقنية الفيديو تقلل أخطاء الحكام

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وافق 89 % من المشاركين في استطلاع «البيان»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن تطبيق تقنية الفيديو الجديدة في ملاعبنا، ستحد من الأخطاء التحكيمية في المباريات، مقابل 11 % لم يؤيدوا التجربة.

وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي، سؤالاً مفاده: «هل تطبيق تقنية الفيديو تحد من الأخطاء التحكيمية في المباريات؟»، فجاءت النسب المذكورة، وفي نتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة، أيد 88 % وجهة النظر التي أكدت أن تقنية الفيديو كفيلة بالحد من الأخطاء التحكيمية، مقابل 12 % لم يؤيدوها.

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على حساب الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أيد 78 % من المشاركين استخدام التقنية الجديدة في المباريات، مقابل 22 % قللوا من أهميتها ودورها في تصحيح الأخطاء التحكيمية.

وكانت لجنة الحكام، اعتمدت تطبيق تجربة حكم الفيديو رسمياً في 4 مباريات لدوري الدرجة الأولى، قبل التطبيق الرسمي في دوري الخليج العربي، بداية من مارس المقبل، ويأتي تطبيق تجربة حكم الفيديو، بعد فترة تجارب «أوف لاين»، استمرت من بداية الموسم الحالي، سواء في مباريات قطاع مراحل أو دوري أولى، أو دورات دولية ودية، وتدريب الكوادر، بالتعاون مع الشركة المنفذة، حيث عقدت أول ورشة عمل للحكام، للتدريب العملي على تلك التجربة، كخطوة عملية من خطوات التطبيق الرسمي، بمشاركة 22 حكماً، تم اختيارهم للعمل على الأجهزة الخاصة بتنفيذ تلك التجربة المهمة.

حسم الخلاف

وأكد الحكم الدولي السابق محمد عمر، أن الجميع يرحب بأي تقنية تفيد وتخدم كرة القدم، مشيراً إلى أن التقنية الجديدة، ستقدم فوائد عدة، أبرزها حسم الخلاف حول القرارات التحكيمية المؤثرة، وستعيد الحق لأصحابه.

وقال: طالما أن هذه التقنية ستوصل الرسالة بشكل صحيح، وترد الحق لأصحابه، فنحن نؤيدها، لأن المهم أن يصل القرار بشكل صحيح، موضحاً أن على لجنة الحكام أن تنظر لقرارات الحكم على ضوء التقنية الجديدة، كما أنها ستلعب دوراً في تطوير مستوى الحكام.

وأضاف: كرة القدم لعبة أخطاء، وحلاوتها في أخطائها، وإذا وضعنا خطوات لتطوير التحكيم عندنا، فأهمها تخصيص دورات محددة من قبل لجنة الحكام، بالاستعانة بخبراء من الاتحاد الدولي والآسيوي، وأن يطور الحكم نفسه بدنياً، وأن يقيم أداءه بنفسه بعد المباراة، بأن يعود لمشاهدتها، والاطلاع على السلبيات والإيجابيات، وأن يطلع على القانون بصورة مستمرة، بحيث لا يعتمد على ذاكرته فحسب.

مصلحة اللعبة

وقال عبد الحميد المستكي عضو المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية: تطبيق تقنية الفيديو، تصب في مصلحة اللعبة، وتساعد الحكم والفريقين، بحيث الكل يخرج راضياً عن القرارات والنتيجة، مشيراً إلى أن التقنية تستهدف الأخطاء المؤثرة.

وأضاف: قد تقع بعض السلبيات، مثل إهدار الوقت بتوقف المباراة، وتأثير ذلك في الوقت الفعلي لكن علينا الانتظار، وعدم الاستعجال في تقييم التجربة، وأن نطبقها أسوة بدول العالم التي تقوم بتجربتها.

وقال: أرى مستوى التحكيم الإماراتي جيداً، ولدينا حكام من أفضل الحكام على المستوى العربي والآسيوي، لكن في النهاية، فإن الحكم بشر، وقد يخطئ، ونرى الأخطاء المؤثرة موجودة حتى في الدوريات العالمية، لأن الخطأ من جماليات كرة القدم، وعلينا توفير التقنيات الحديثة للحكام.