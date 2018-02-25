المرزوقي: التجربة أسهمت في احتساب هدف السماوي

حرص «البيان الرياضي» على رصد ردود أفعال تجربة «تقنية الفيديو «VAR» التي تم تطبيقها لأول مرة على مستوى الملاعب العربية وذلك خلال مباراة بني ياس وضيفه الفجيرة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي شهدت حالة طرد مانوتشو لاعب «السماوي» بعد استعانة الدولي يحيى الملا حكم المباراة بالتقنية الحديثة، ما منح التجربة المزيد من الأهمية والكثير من التعليقات، وعاون الملا كل من عادل النقبي حكماً للفيديو والحكم عبد الله بن عبود حكم فيديو مساعد، وبإشراف وحضور ستيفن بينت المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي عضو فريق تقنية حكام الفيديو المساعد، وشهد المباراة والتجربة الجديدة كل من راشد الزعابي، ومسلم الكثيري عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأجمع كل من ستيفن بينت، وصالح المرزوقي عضو لجنة التحكيم، والحكم الدولي يحيى الملا، والأسطورة دييغو مارادونا مدرب الفجيرة أن الخطوة كانت متميزة وتصب في الاتجاه الصحيح وتشجع على تعميم وجود حكم الفيديو المساعد في كل المباريات.

قرارات صحيحة

ووصف ستيفن بينت التجربة بالجيدة، وقال: تقنية الفيديو مهمة جدا في كرة القدم لأنها تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة التي توفر العدالة في المباريات وتساعد الحكام على أداء مهامهم في الملعب، واتحاد الكرة بادر بهذه الخطوة التي سيتم تنفيذها في بعض المباريات، وقريباً سيتم الاعتماد عليها كلياً بعد التدرج في استخدامها ومناقشة كل عيوبها لتكون نموذجية.

وأكد ستيفن أن الحكام سوف يستفيدون من هذه التقنية لأن اتخاذ القرار أحياناً يكون صعباً عليهم خاصة القرارات المؤثرة كما حدث في التجربة الأولى، وتقنية الفيديو تسمح للحكام بمشاهدة الحالة واتخاذ القرار العادل، وهذا يؤكد استفادة الأندية وعدم وقوع الضرر عليهم، وقال: بعد استخدام التقنية في كل المباريات نتوقع أن تختفي ظاهرة احتجاج الأندية والاعتراض على القرارات باعتبار أن الفيديو يظهر الحالة مسار الجدل برؤية واضحة.

الحكم الملا يشهر البطاقة الحمراء في وجه مانوتشو لاعب «السماوي» | البيان

تجربة إيجابية

وقال صالح المرزوقي الذي أشرف على التجربة الأولى من داخل استاد الشامخة أن التجربة كانت إيجابية وساعدت في اتخاذ قرارين مهمين خلال مجريات المباراة، وقال: القرار الأول كان طرد لاعب بني ياس بعد التأكد من أنه يستحق الكارت الأحمر حسب المخالفة التي ارتكبها، وهذه كانت واضحة للجميع لكن الشيء الذي لا يعرفه الجمهور والمشاهدون ولم يشعر به أحد مساعدة حكم الفيديو في احتساب هدف بني ياس الذي كان من الحالات الدقيقة في المباراة لأن تعليمات «فيفا» الجديدة تقتضي ألا يرفع الحكم المساعد رايته في حالات التسلل التي يكون بها لغط حتى لا يحدث تضارب وهي نقطة نبهنا لها الحكام المساعدون، وبالفعل نفذ الحكم المساعد في المباراة توجيهات «فيفا» وتوصل الحكم الدولي يحيى الملا مع حكم الفيديو إلى أن احتساب الهدف كان قراراً صحيحاً ولا توجد حالة تسلل، وهي نقطة مهمة ومكسب كبير من مكاسب استخدام التقنية.

نجاح

وأكد المرزوقي أن التجربة حققت نجاحا كبيرا بكل المقاييس، وكانت هنالك حالة من الرضا التام وسط الجماهير وقال: شهادة الجميع تؤكد أن اللجوء إلى حكم الفيديو خطوة إيجابية وناجحة وتساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة.

وأضاف: أن هذا النجاح يشجع على تعميم الفكرة في كل المباريات، مبيناً استخدامها في مباريات دوري المحترفين خلال المرحلة المقبلة لتشكل إضافة حقيقية في الدوري.

زاوية الرؤية

وتحدث الحكم الدولي يحيى الملا عن حالة الطرد وطريقة تعامله مع حكم الفيديو المساعد، وقال: زاوية الرؤية كانت صعبة ومغلقة أمامه خلال ارتكاب المخالفة لذلك لم تكن واضحة، مبيناً أنه كان في طريقه لاحتساب المخالفة ضد لاعب الفجيرة بحكم الزاوية التي رأى منها المخالفة، ولكن حكم الفيديو المساعد طلب حضوره ومشاهدة الحالة وبعد الوقوف عليها من 3 زوايا لم يتردد في طرد لاعب بني ياس.

وأضاف: التجربة ممتازة، وهذه التقنية تمنح كل فريق حقه وتنقذ الحكام من الأخطاء، والتكنولوجيا أصبحت جزءاً مهماً في كل شيء ونحن يجب أن نواكب التطور بل نبادر لنسبق الآخرين إلى التميز.

وعن تعامله مع التقنية للمرة الأولى، قال: حرصت على الهدوء والتركيز دون انفعال، ونجحت في أداء مهمتي بمساعدة الزملاء والحكام المساعدين.

تأييد

وأظهر دييغو مارادونا مدرب الفجيرة حماساً وتأييداً كبيراً للتقنية الجديدة، وقال: سبق لي التأكيد على أن وجود حكم الفيديو سيكون خطوة جيدة وهو ما أثبتته التجربة الأولى، واستفدنا من هذه التقنية في أول مباراة يتم فيها تطبيق التقنية لأنها مكنت الحكم من اتخاذ القرار الصحيح. وأكد «الأسطورة» أن فريقه تضرر كثيرا في السابق من أخطاء الحكام، ذاكراً أنه لولا هذه الأخطاء لكان الفجيرة في صدارة دوري الدرجة الأولى بأكثر من 30 نقطة، وقال: أدعم هذه الخطوة وأتمنى أن تستمر في كل المباريات حتى ينال كل فريق حقه بالكامل، وتختفي ظاهرة الشكوى من التحكيم.

24

كشف محمد اليماحي رئيس لجنة الحكام عن تأهيل 24 حكماً لتطبيق تقنية الفيديو، وقال: نشعر بالسعادة بأن تكون الإمارات أول دولة عربية تطبق التجربة عملياً، والخطوة تمت بعد مجهود كبير بذله اتحاد الكرة والحكام ونحن متفائلون بنجاح التجربة التي تحتاج بعض الوقت لتصل إلى مستوى متكامل، وهي مجرد وسيلة مساعدة لأن ثقتنا كبيرة في حكامنا.

مراقبة

اليماحي: تمنع التلاعب وتمنح الفرق حقوقها

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة أن تجربة تقنية الفيديو في مباراة بني ياس والفجيرة رائعة، مشيراً إلى أن هذه التقنية ستعطي كل ذي حق حقه، وتمنع تلاعب اللاعبين وقال: التقنية الجديدة تمنح الفرق حقوقها وتشعرهم بعظم المسؤولية في ظل كاميرات تراقب الجميع في حالة ارتكاب الأخطاء ما يقلل من الأخطاء وتحسم الجدل حول العديد من الحالات، بالإضافة لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن ركلات الترجيح والأهداف التي يحوم حولها الشكوك.

وتابع: الكاميرات تحفظ حقوق الأندية واللاعبين، كما تبرئ الحكام من الأخطاء التي قد يقعون فيها، وأتوقع اكتساب القائمين على أمر هذه التقنية المزيد من المهارات والخبرات مع مرور الوقت حتى تتم تغطية جميع مباريات دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى عبر تقنية حكم الفيديو.الفجيرة - البيان الرياضي

صحة

الذباحي: مطلوب تقليل زمن مراجعة الحالة

أكد عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء أن تجربة تقنية الفيديو لا غبار عليها ولكن ما يعاب عليها هو الزمن الذي يمضيه الحكم للتأكد من الحالة. وقال: لاحظنا أن الحكم الملا انتظر قرابة 3 دقائق للتأكد من صحة المخالفة، وأتمنى أن يكون الوقت اقل من 3 دقائق في المباريات المقبلة وخصوصاً أن أي توقف للكرة يزيد على هذه المدة سيكون له انعكاسات سلبية على اللاعبين وخصوصاً إذا كان الفريق مهزوماً.

وأشار الذباحي إلى أن اتحاد الكرة وفق هذه التجربة الجديدة عربياً، منوهاً إلى أن لجوء الحكم يحيى الملا خلال لقاء بني ياس والفجيرة للتقنية الجديدة خلال إحدى الحالات يدخله التاريخ. وأعرب عن أمله أن تعمم التجربة على جميع المسابقات.