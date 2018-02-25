«الملك» يضرب «الزعيم» بثلاثي

ضرب الشارقة فريق العين بثلاثية، أمس باستاد خالد بن محمد ضمن مواجهات الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليتجمد «الزعيم» عند 38 نقطة، مضيعاً فرصة الابتعاد في الصدارة، فيما اقترب «الملك» من منطقة الأمان بوصوله إلى النقطة 22، انتهت المباراة للشارقة بنتيجة 3 - 1، سجل الثلاثية وتقدم «الملك» في الدقيقة الرابعة عن طريق فاندر هدفين في الدقيقتين 4 (من ركلة جزاء) و66، والبديل مارسلو (ق 88)، وأحرز هدف العين عمر عبدالرحمن في الدقيقة 15 (من ركلة جزاء).



وفجر دبا الفجيرة مفاجأة كبيرة بفوزه على الوصل 2 - 0، سجل الهدفين داسيلفا وياسين البخيت في الدقيقتين 53 و66، وبهذه النتيجة نجح دبا في فك عقدته من الوصل وأنعش آماله في البقاء، بوصوله إلى النقطة 15، فيما تجمد الوصل عند 32 نقطة في المركز الثالث، وغادرت جماهير الفريق الملعب غاضبة من أداء فريقها.



وخرج فريقا الإمارات وعجمان بتعادل مقنع من مباراتهما في الملعب الخضراوي برأس الخيمة التي انتهت 1 - 1، سجل لـ «الصقور» الكوري الجنوبي جونغ بارك (ركلة جزاء) في الدقيقة 49، وأدرك «البرتقالي» التعادل في الدقيقة 76 عبر مايغا ليعوض إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 70، ورفع الإمارات رصيده إلى النقطة 12، وعجمان إلى النقطة 20.