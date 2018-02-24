الإمارات وعجمان.. محطة صعبة

يخوض فريقا الإمارات وعجمان، في الخامسة و35 دقيقة عصراليوم بالملعب الخضراوي برأس الخيمة، واحداً من أهم لقاءات الفريقين، ضمن الجولة 17 للدوري، وهي محطة صعبة للفريقين، ويحتل «الصقور» المركز الأخير برصيد 11 نقطة، فيما يبلغ رصيد «البرتقالي» 19 نقطة، منذ الجولة 14 إثر خسارتيه أمام العين والنصر، ويتطلع لدخول محطة «العشرينات» من النقاط، سواء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير.

ويفتقد الإمارات إلى خدمات خالد شماريخ وأحمد مال الله للإصابة، في مقابل عودة حسن عبدالرحمن وعمر الخديم، فيما يفتقد عجمان إلى خدمات حسين عبد الرحمن، بينما تأكدت مشاركة بكاري.

وضع صعب

ووصف نورالدين العبيدي مدرب الإمارات، المباراة بالمهمة، مشدداً على أن لا خيار أمام الصقور سوى الفوز لتصحيح وضعه الصعب جداً المتمثل بتذيله الترتيب، مشيراً إلى أن المحطة الحالية التي وصل إليها الدوري صعبة ومهمة لكل الفرق.

حذر

ولفت العبيدي إلى أن أهمية التعامل بحذر وتركيز في المباراة مع مضاعفة جهده في جميع المباريات المتبقية بالبطولة، لزيادة رصيده من النقاط وتجنب الحسابات المعقدة، مشيراً إلى أن الفوز وحده الكفيل بتحسين وضع الفريق، رغم صعوبة اللقاء أمام منافس يعيش حالة فنية إيجابية، منوهاً إلى أن فريقه استفاد من فترة توقف الدوري، لترتيب بعض الأوراق وتصحيح الأخطاء خصوصاً التي حدثت في مباراة العين بالجولة 16.

وشدد العبيدي على أن مركز فريقه، لا يعبر عن حال الصقور، مشيراً إلى أن فريقه يقدم مستويات طيبة في مباريات عدة رغم خسارته، منوهاً إلى أن فريقه ربما يكون أفضل من بعض فرق المقدمة.

ثقة

وأكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن فريقه قطع 80% من مشوار الدوري بنجاح، وليس قلقاً على بقية المشوار لثقته بقدرة اللاعبين على وضع بصمتهم حتى الأمتار الأخيرة.

وأوضح الرمادي أن مباراة الإمارات مهمة لعجمان بهدف الاطمئنان أكثر، وقال: يبقى البقاء هو الهدف الأساسي، مشيراً إلى أن الخسارة من العين والنصر على التوالي لم تؤثر على معنويات اللاعبين، كما أن فترة التوقف كانت إيجابية للفريق.

وأكد الرمادي إنه لا يركز في مسألة المنافسة مع مدرب عربي أو غيره لأن التركيز ينصب على منافسه.

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أكد حارس مرمى عجمان جابر جاسم أن مواجهة الإمارات مهمة بكل المقاييس، وقال إن العودة بالثلاث نقاط من ملعب الإمارات هو طموح كل اللاعبين حتى يؤمن الفريق موقفه مبكراً، مشيراً إلى أن أهمية المباراة تنبع أيضا من كونها تحدياً للفريق صاحب الأرض، ويجد كل الاحترام من لاعبي عجمان، وأشار جابر إلى ثقته في زملائه لتحقيق نتيجة إيجابية.عجمان - البيان الرياضي

زيارة

أحمد بن صقر يطالب اللاعبين بنتائج إيجابية

قام الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، بزيارة إلى القلعة الخضراء، برفقة عدنان علي الزعابي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة التقى خلالها رئيس مجلس الإدارة محمود حسن الشمسي وأعضاء مجلس الإدارة أحمد العوضي وخليل الطويل وراشد بطي ومدير الفريق باسم عبد الله الشامسي وأنور الدربي المدير الإداري للمراحل السنية والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

أحمد بن صقر يتحدث إلى لاعبي الإمارات | البيان

وحض سموه اللاعبين على المزيد من الجهد لتحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة بداية من لقاء عجمان، خاصة أن الفارق مع الفرق الأخرى ليس كبيراً، وأشاد بجهود أعضاء مجلس الإدارة من اجل الارتقاء بكافة الألعاب والظهور الجيد للفرق في جميع المنافسات، وحث إدارة النادي على الاهتمام بكافة الأنشطة لإبراز دور النادي في المجالات كافة.

وقام الشيخ أحمد بن صقر القاسمي بجولة لمختلف مرافق النادي، وتابع جانباً من تدريبات المراحل في أكاديمية الكرة والتقى الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وأوضح محمود الشمسي أن الزيارة جاءت في إطار جولات رئيس النادي الدورية لمناقشة جميع الأمور التي تتعلق بمسيرة النادي، مشيراً إلى أن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي طالب بتسخير إمكانات النجاح.رأس الخيمة - البيان الرياضي