النصر والظفرة.. أهداف متباينة

يستضيف النصر نظيره الظفرة الساعة 17:35 مساء اليوم، لحساب الجولة 17 لدوري الخليج العربي على ملعب شباب الأهلي - دبي فرع العوير، في لقاء الأهداف المتباينة، حيث يسعى العميد لتعزيز موقعه في المركز الرابع للوصول إلى النقطة 29، فيما يتطلع الظفرة الذي يحتل المركز 10 بـ 12 نقطة إلى الخروج من عنق الزجاجة.

ويخوض النصر المباراة منقوصاً كالعادة من لاعبيه الأجنبيين المغربي عبد العزيز برادة والبرازيلي سانتوس فاندرلي وراشد عيسى وعامر مبارك وسالم صالح لأسباب صحية وخالد جلال الموقوف 3 مباريات على خلفية أحداث ربع نهائي كأس الخليج العربي أمام الوصل.

ومن المتوقع أن يدفع الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر بالتشكيلة نفسها التي خاض بها الأسبوع الماضي مباراة الوصل والدفع بالبرازيلي مارسيلو سيرينو في مركز رأس الحربة بسبب غياب سالم صالح وفاندرلي.

اختبار صعب

وأكد يوفانوفيتش أن مباريات الفريق المتبقية فرصة لعلاج الأخطاء، ولقاء الظفرة اليوم اختبار صعب، بغض النظر عن الظروف التي يمر بها فرسان الغربية في الوقت الحالي، بما أن النصر بدوره يواجه بعض الصعوبات بسبب الغيابات المهمة في تشكيلته، مشيراً إلى أن الظفرة شهد عدة تغييرات في الدور الثاني من الدوري والتي شملت الجهاز الفني واللاعبين الأجانب، وحتى طريقة اللعب، وقال: «المنافس يقاتل من أجل البقاء في الدوري وهو ما يجعلنا نتوقع مباراة قوية لأنه فريق يتميز بطابعه الدفاعي، وخطر في الهجمات المرتدة». وصرح المدرب الصربي بأن النصر سيحاول تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على السلسلة الإيجابية التي يشهدها الفريق بعد 3 انتصارات متتالية.

مباراة مهمة

من جانبه ذكر جوكيكا أن مباراة اليوم مهمة جداً وتحتاج مجهوداً كبيراً من اللاعبين، ذاكراً أن موقف الفريق في المنافسة هو الذي يجعل المواجهة مهمة جداً، وقال: أجرينا تحضيرات جيدة نفذنا فيها العديد من النقاط المهمة التي يحتاج إليها الفريق وكان هنالك تجاوب كبير من اللاعبين وحماس يؤكد رغبتهم في تحقيق الانتصارات لكن علينا أن نضع في اعتبارنا رغبة الخصم في الفوز أيضاً، وأنه فريق جيد لديه دوافعه في كسب النقاط ويمتلك طرفي ملعب متميزين (محمود خميس وأحمد الياسي) يركز عليهما في قيادة الهجمات.

وقال المدرب المقدوني إنه يدرك وجود غيابات في فريق النصر بفقده لجهود عبد العزيز برادا وفاندرلي لكنه يمتلك خيارات متميزة ولا يتأثر بالغيابات، وأكد جوكيكا أنه تابع خصمه خلال المباريات السابقة ودرسه جيداً ويعرف سلبياته وإيجابياته كما يعرف قدرات مدربه الذي تربطه به علاقة عمرها 35 عاماً.

احترام الخصم

وعاد مدرب الظفرة وقال إن المواجهة لن تكون سهلة على فريقه ورغم قوة الخصم واحترامه له، لكنه يثق تماماً في لاعبيه وإمكانية تقديم مباراة جيدة وقال: علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى نكسب النقاط الثلاث، موقفنا في الدوري يتطلب أن نركز جيداً في كل المباريات المتبقية لأن أي خسارة ستجعل موقفنا أصعب من السابق خاصة أن المنافسة تمضي نحو النهاية.

تركيز

فواز عوانة: الخسارة في الكأس لن تؤثر فينا

صرح لاعب النصر فواز عوانة، أنه من الصعب تحمل خروج الفريق من جميع المسابقات في وقت مبكر من الموسم، بعد الخسارة من الوصل في كأس الخليج العربي، وقال: حاولنا الاستمرار في هذه المسابقة، وقدمنا كل ما عندنا، لكننا لم ننجح في تحقيق ما نسعى إليه، خسارة الأهداف التي خططنا لها لا تعني الاستسلام، وسنحوّل كل تركيزنا إلى حصد أكثر ما يمكن من الانتصارات في الدوري، والوصول إلى المركز الثالث، خصوصاً أن لدينا مواجهة مباشرة مع منافسنا المباشر على هذا المركز.

ووصف عوانة فريق الظفرة بالمجتهد، رغم الصعوبات التي واجهها، هو يحاول دائماً البحث عن الحلول لتحسين وضعيته في جدول الترتيب، مشيراً إلى أنه يلعب بـ 5 مدافعين، وأن النصر على أتم الاستعداد للخروج بنتيجة إيجابية، يدعم بها موقعه.

معنويات

الظفرة يستفيد من فترة التوقف

استفاد الظفرة من فترة توقف الدوري التي أعقبت انتصاره على دبا الفجيرة، في الجولة السابقة من المنافسة، الشيء الذي ساهم في رفع الروح المعنوية وسط اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المقدوني جوكيكا، الذي ضاعف من جرعة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية حرص خلالها على معالجة الأخطاء السابقة ودعم الإيجابيات، مع أداء مباراة ودية أمام بختاكور الأوزبكي خسرها الفريق بهدفين دون رد، لكنها حققت العديد من المكاسب حسب إفادات المدرب جوكيكا.

ويفقد الظفرة جهود مدافعه المتميز عبد الرحمن يوسف لعدم الجاهزية بجانب البرازيلي الميدا بسبب الإصابة لكن يتوقع جلوسه على مقاعد البدلاء، فيما يسترد الفريق جهود لاعبه عبد الله عبد الهادي.