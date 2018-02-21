الملا: تنفيذ القرار يحتاج آليةً وتنسيقاً مع الأندية

أثارت تصريحات عبدالعزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أول من أمس، نوعاً من الجدل، عندما تحدث عن عدم تفاعل اتحادي الكرة الطائرة وكرة السلة، مع التوجيهات الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تَضم أندية المنطقة الوسطى بالإمارة الألعاب الجماعية، كرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة السلة.

وأشار النومان في تصريحاته لقناة الشارقة الرياضية، إلى أن مجلس الشارقة الرياضي، لم يتلق استجابة سريعة سوى من اتحاد كرة اليد، والذي تواصل مع المجلس، لمعرفة آلية التنفيذ، وإلى أن توجيهات صاحب السمو، تشمل إعداد الموازنات، والتعاقد مع الخبراء والمدربين لتطوير هذه الألعاب الجماعية الثلاث، إلى جانب بناء الصالات الرياضية الحديثة على الطراز العالمي لأندية الشارقة وخورفكان واتحاد كلباء.

احتياجات

أشاد يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بالتوجيهات والتعليمات الأخيرة الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إدراج الألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وأوضح أن تلك التوجيهات ما هي إلا تأكيد على التوجيهات السابقة والدائمة التي أصدرها سموه بضرورة أن تضم الأندية كافة الأنشطة الرياضية حتى تستطيع تلبية احتياجات الشباب.

وأن هذه التوجيهات تنبع من إيمان صاحب السمو، بضرورة قيام الأندية بأدوارها الرئيسية المتمثلة بضرورة احتواء الأندية لشباب الوطن، وبتمكينهم ودعمهم وتشجيعهم ورعايتهم، وتنظيم واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، وتهيئة الظروف الملائمة بما يحافظ عليهم ويحميهم من الانحراف، ويصونهم من كل السلوكيات والظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.

أوضح الملا، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة حريص كل الحرص على توطيد علاقاته مع كافة الأندية الرياضية في الدولة، والمجالس الرياضية، والمؤسسات الحكومية، بهدف تبادل الأفكار، والوقوف على المعوقات التي تواجه الأندية بالنسبة للكرة الطائرة، ولهذا، قام مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في عام 2017، بزيارات عديدة إلى كل من مجلس دبي الرياضي، مجلس أبوظبي الرياضي، الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، والاتحاد الرياضي المدرسي، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، قناة دبي الرياضية، وأندية الجزيرة وبني ياس والرمس.

اجتماع

أكمل رئيس اتحاد الطائرة، قائلاً: «كما قمنا بمخاطبة مجلس الشارقة الرياضي في يناير عام 2017، بطلب عقد اجتماع مشترك لاتحاد الطائرة مع المجلس، لبحث سبل نشر الكرة الطائرة في إمارة الشارقة، وخاصة أن أندية الشارقة من الأندية الرائدة في اللعبة سابقاً، وتمتلك بنية تحتية كبيرة لإقامة نشاط الطائرة، أما بالنسبة لإدارة الألعاب، فهي تحتاج لآلية نقوم بمتابعتها مع الأندية المعنية ومجلس الشارقة الرياضي، ويستلزم معه توضيح خطوات نشر اللعبة في الأندية المعنية بالقرار، مع العلم أن نادي خورفكان هو النادي الوحيد الذي تمارس فيه الآن الكرة الطائرة، وذلك على صعيد المراحل السنية، فيما كانت اللعبة سابقاً تمارس في حوالي 6 أندية بإمارة الشارقة».

القرقاوي: اتحاد السلة أكثر حرصاً على زيادة الفرق

نفى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة أي نوع من التجاهل لانضمام فرق جديدة لممارسة اللعبة، بل بالعكس فإن اتحاد اللعبة ظل ينتظر زيادة عدد الفرق، وظل يطالب ويناشد الأندية والمجالس الرياضية للاهتمام باللعبة والانضمام لمنظومة كرة السلة منذ فترة طويلة، وعبر عن سعادته بمبادرتي مجلسي أبوظبي والشارقة الرياضيين في دفع الأندية للمشاركة في جميع الألعاب.

وقال القرقاوي إن اتحاد السلة وصلته رسالة مجلس الشارقة الرياضي قبل ساعات معدودة وشرع مباشرة في التعامل معها بالتواصل مع الأندية عبر أمين السر العام، ومن ثم تحويلها إلى مجلس الإدارة ليتم عرضها في أول اجتماع مقبل، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات آسيا بالبحرين.

وأكد القرقاوي أن اتحاد السلة بطبيعة الحال يوافق على انضمام الفرق الجديدة، طالما كانت هذه رغبة الاتحاد، وسيكون النقاش في مجلس الإدارة فيما يخص الدعم اللوجستي المطلوب الذي يقدمه الاتحاد لهذه الفرق.

وقال القرقاوي إنهم يقدرون «عتب» عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي الناجم من حماسه الشديد في انضمام فرق جديدة لاتحاد السلة أو اتحادات أخرى، ولكنهم يؤكدون أن حماس اتحاد السلة لا يقل عنهم، وأن الاتحاد ظل يسعى دائماً لظهور فرق جديدة تزيد من قاعدة اللاعبين الممارسين للعبة.

عودة الجزيرة

وكشف القرقاوي عن بشريات أخرى لرفع عدد فرق السلة حيث جرى تواصل بينه وبين راشد الهاملي مسؤول الألعاب الفردية والجماعية بنادي الجزيرة والذي تم تكليفه من مجلس إدارة النادي بهذا الملف، حيث طلب الجزيرة من اتحاد السلة تقديم الدعم اللوجستي لإعادة كرة السلة بالنادي، وتم الرد باستعداد الاتحاد لتقديم كل ما هو مطلوب.

وعبر القرقاوي عن سعادته بهذا الحماس من نادي الجزيرة وشكره لمجلس أبوظبي الرياضي على اهتمامه بممارسة الأندية لجميع الألعاب في جميع المراحل العمرية، مبيناً أن هناك لاعبين كثر ومواهب في مختلف الألعاب تتمنى ممارسة النشاط الرياضي، وبوجود عدد كبير من الأندية، سيتم تلبية رغبة هؤلاء النشء والشباب، ليس فقط في كرة السلة، بل في جميع ضروب الرياضة.

وقال القرقاوي إنه بدأ يشهر بطفرة رياضية مع هذا الاهتمام الذي جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة في الدولة حتى يتسنى للاتحادات جمع أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين لتكون الفائدة في النهاية للمنتخبات الوطنية.

كوادر

وقال القرقاوي إن انضمام الفرق الجديدة يحتاج لخطط في تأهيل الكوادر الفنية والإدارية واتحاد السلة مستعد من جانبه للقيام بدوره في هذا الجانب، مشيراً إلى أهمية التأهيل خاصة بالنسبة للمدربين الذين يتولون مهمة تدريب لاعبين صغار فيجب أن يكونوا مؤهلين بشكل جيد وتقييم عملهم ومحاسبتهم عبر كوادر إدارية، هي الأخرى مؤهلة.

وأكد القرقاوي استعداد اتحاد السلة لزيارة المجالس الرياضية والأندية في مقرها للإجابة على أي استفسار وتقديم كافة المعلومات والخطط المطلوبة، وتوقع القرقاوي نتائج مبشرة في المستقبل القريب بعد زيادة عدد الفرق، مشدداً على ضرورة الاهتمام من جانب الأندية بالألعاب خلاف كرة القدم التي نالت القدر الكافي من الدعم والاهتمام في الفترة السابقة.

المطوع: اتحاد السلة يشكل فريق عمل للأندية الجديدة

أوضح سالم المطوع أمين السر العام لاتحاد كرة السلة، انهم تسلموا رسالة مجلس الشارقة الرياضي بضم فرق جديدة لمنظومة كرة السلة من أندية الإمارة أول من أمس، وتم التواصل على الفور مع بعض الأندية المعنية بهذا الخصوص، مثل نادي البطائح، تأكيداً على تعامل اتحاد اللعبة مع ظهور أي فريق جديد.

وقال المطوع إن اتحاد السلة بدأ في تشكيل فريق عمل لزيارات ميدانية للأندية، لا سيما وهذه الأندية لم يكن لديها أساسيات في اللعبة من قبل، حتى تكون البداية بشكل صحيح، مشيراً إلى أن اتحاد السلة جاهز لتقديم أي مساعدات لوجستية واستشارات فنية، وسيتم تقسيم فريق العمل المخصص لهذا الملف إلى جزأين، أحدهما يتولى أمر أندية المنطقة الوسطى في الشارقة والآخر يتولى أمر عودة أندية أبوظبي لمنظومة اللعبة وفقاً لتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي لإعادة الألعاب الجماعية والفردية في الأندية.

وأوضح أن اتحاد كرة السلة، ظل حريصاً على زيادة عدد الفرق، ولا يمكن بأي حال تجاهل انضمام فريق جديد، مؤكداً أن الدعم اللوجستي للفرق الجديدة سيكون عبر مجلس إدارة اتحاد اللعبة والمدير التقني في الاتحاد، ومن خلال هذا الدعم سيتم وضع برنامج زمني للفرق السنية التي سيتم الدفع بها، من أجل التدرج بها بشكل صحيح.

الطائرة

الشارقة ينافس في اليد وسلة الرجال

تراجعت الكرة الطائرة في إمارة الشارقة تدريجياً، ولم تعد تمارس اللعبة سوى في نادي خورفكان فقط، وعلى صعيد المراحل السنية، بعدما كانت تمارس سابقاً في أكثر من ناد في الإمارة، ومنها اتحاد كلباء، والذي أوقف الطائرة منذ سنوات قليلة ماضية.

كما كانت تمارس اللعبة في نادي الشعب سابقاً، ويعلم الجميع أن أسطورة الكرة الإماراتية عدنان الطلياني، بدأ حياته لاعباً للكرة الطائرة بنادي الشعب، قبل تحوله للتألق في كرة القدم سواء مع النادي أو المنتخبات الوطنية.

فيما لا تمارس الكرة الطائرة الآن على صعيد الفرق الأولى في أندية الشارقة، في حين تمارس كرة السلة وكرة اليد على صعيد الفريق الأول، في نادي الشارقة فقط، وكانت تمارس من قبل في نادي الشعب، قبل أن يتم الدمج بين الناديين في مايو الماضي.