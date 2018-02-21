«فخر أبوظبي» يدفع ثمن إهدار الفرص أمام «الراقي»

على الرغم من خسارة الجزيرة 1 - 2 أمام الأهلي السعودي أول من أمس على ملعب الجوهرة المشعة إلا أن ممثل الإمارات قدم مباراة جيدة، وصنع العديد من فرص التسجيل خصوصاً النصف الأخير من الشوط الثاني، لكن هذه الفرص أهدرت بغرابة، بأقدام علي مبخوت، وسالم راشد، رومارينهو، ولم يستطع الجزيرة التسجيل إلا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعدما كان الخصم متقدماً بهدفين لكل من تيسير الجاسم «ق10»، وهدف ثان من ركلة جزاء سجله مهند عسيري «ق70»، ويتصدر الأهلي السعودي المجموعة الأولى بـ 6 نقاط بينما يأتي الجزيرة ثالثاً بـ 3 نقاط، ويأتي تركتور سازي أخيراً بلا أهداف.

مشهد إهدار الفرص والأخطاء الدفاعية تكرر للمرة الثانية وكان حاضراً في الجولة الأولى للمسابقة، وبنفس الكيفية وعلى الرغم من فوز الجزيرة في المباراة الأولى، لكنه استقبل هدفين سريعين كادا أن يكلفانه نقاط المباراة، وأمام الأهلي السعودي استقبل أيضاً هدفين، ولم يستطع التسجيل إلا في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وكان بالإمكان تسجيل 4 أهداف على الأقل، لكنها لم تستغل، مما يفرض على الجهاز الفني حلولاً جذرية لتقليص هذه الفرص.

من جانبه وصف الهولندي تين كات مدرب الجزيرة فريقه بالطرف الأفضل في المباراة، ومؤكداً أن الحكم لم يكن موفقاً في قراراته، وقال تين كات أتيحت لنا فرص مهمة للتسجيل، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء وصناعة الفرص بشكل افضل، ويجب أن أشيد بحارس الأهلي «ياسر المسيلم» الذي تصدى لأكثر من هدف محقق لفريقي، في المقابل أعتقد أن حكم المباراة لم يحتسب ضربة جزاء مستحقة لعلي مبخوت في الشوط الأول، كما احتسب علينا ركلة جزاء غير مستحقة في الشوط الثاني.

هدف

وشدد تين كات على انه سيقضي ليلة حزينة لأن فريقه لا يستحق أبداً الخسارة، ومضى: ربما تكون الأفضل لكن لا تستطيع الفوز، وهذا هو الجانب الصعب في كرة القدم، وعن التبديلات قال إنه دفع بأحمد العطاس وخلفان مبارك في الثلاثين دقيقة الأخيرة، احتراماً للأهلي والذي يلعب على ارضه وبين جماهيره، فكانت خطتي الفنية أن أؤمن المنطقة الخلفية وألعب على المرتدات من الأطراف والعمق، بعدها التحول إلى المرحلة الثانية بالضغط الهجومي، وأعتقد أن الخصم لم يستطع الوصول إلى مرمانا في النصف ساعة الأخير، بعدما سيطرنا على مجريات اللعب وكنا قريبين جداً من تسجيل أكثر من هدف.

وأشار تين كات بأن الجزيرة يلعب بفريق يضم عناصر شباب، وهو فخور بخليفة الحمادي ومحمد العطاس، 19 عاماً، وهؤلاء اللاعبون مستقبل الجزيرة والكرة الإماراتية عامة، ولا شك انهم سيكتسبون خبرات قارية ستظهر نتائجها بعد، وعن ضياع الفرص أكد أنها شيء طبيعي في كرة القدم، وأن حارس الخصم هو الذي صنع الفارق وعن عدم لعب مبارك بوصوفة للمباراة المقبلة، قال إن لديه لاعبين بنفس إمكانيات وخبرات بوصوفة، الأخير مهم ومحوري لكن البدائل متاحة.

ثناء

أشاد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي السعودي بلاعبيه خصوصاً حارس المرمى ياسر المسيلم، ولافتاً إلى أن فريقه لعب بشكل مميز في الشوط الأول، لكنه تراجع في الثاني لأن اللاعبين قرروا أن يدافعوا بغرض الحفاظ على التقدم بهدفين، علماً بأنني لم أصدر لهم أوامر بمهام دفاعية.

وشدد ريبروف بأن فريقه تنتظره مواجهات صعبة في المسابقات التي يخوضوها، وأن فريقه لم يفقد حظوظه في الدوري السعودي والمواجهات المقبلة هي التي ستحدد الفائز باللقب كما أن فريقه تنتظره مباراة صعبة في الكأس، وبالنسبة لدوري أبطال آسيا يعتقد أن فريقه نجح في أول مواجهتين وتصدر المجموعة، لكن مازال المشوار طويلاً، ويحتاج روحاً قتالية.

60

قال الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي السعودي إنه أشرك الدولي السعودي تيسير الجاسم لـ 60 دقيقة فقط، لأن اللاعب عائد من إصابة وشارك في 60 دقيقة للشهر الجاري، ولذلك فإن سلامته هي الأهم، وسيبقى الجاسم لاعبا كبيرا ولديه خبرات واسعة، ومركزه في المباراة يتوقف على دراسة الخصم.

بوصوفة: لانستحق الخسارة

أكد الدولي المغربي مبارك بوصوفة أن الجزيرة لم يستحق الخسارة عطفاً على المباراة الجيدة التي قدمها، وأشاد بزملائه اللاعبين خصوصاً الشباب، وانه متفائل بمشوار الجزيرة الآسيوي ، ومؤكدا أنهم سيقفون على الأخطاء مع الجهاز الفني، والفريق بصفة عامة يتعرض للإرهاق وضغط المباريات. وأضاف: سنعود ونوجه أنظارنا إلى الدوري ولدينا مباراة مهمة مع حتا .

مناسك

بعثة الجزيرة تؤدي العمرة

أدت بعثة الجزيرة مناسك العمرة صباح أمس، قبل عودتها إلى أبوظبي، بعد مواجهة الأهلي السعودي في ثاني مباريات الفريق ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، وحصل الفريق على فترة راحة بقية أمس، على أن يبدأ تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة حتا الجمعة في الجولة 17 من دوري الخليجي العربي.

تألق

ياسر المسيلم أفضل لاعب

حصل حارس مرمى الأهلي السعودي ياسر المسيلم على أفضل لاعب في المباراة، وقال المسيلم إنه سعيد بالفوز والحصول على 3 نقاط، ومهمتي في المقام الأول أن أساعد زملائي، ولا اهتم بالأرقام الشخصية بقدر فوز فريقي ومساعدة زملائي، مشيراً إلا أنهم كاللاعبين يقسمون المسابقات التي يخضونها وفق خطة مدروسة مع الجهاز الفني، لافتا إلى أن الفوز لا شك سيمنحهم حافزا معنويا .