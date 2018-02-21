لجنة «المحترفين» تحدد ملاعب نصف نهائي كأس الخليج العربي

حددت لجنة دوري المحترفين ملاعب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، والذي يقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يتقابل الوحدة مع دبا الفجيرة على استاد مدينة زايد، وشباب الأهلي- دبي مع الوصل على ملعب استاد راشد في القصيص يوم 9 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 22 مارس بلقاء دبا الفجيرة مع الوحدة في استاد الفجيرة، والوصل مع شباب الأهلي دبي على استاد الوصل في زعبيل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 29 مارس على أن يتم تحديد الملعب لاحقاً وفق ظروف طرفا المباراة.

قرعة

وأجرت لجنة دوري المحترفين قرعة علنية صباح أمس في قاعة الاجتماعات باللجنة الفنية في اتحاد الكرة، بحضور محمد العامري المدير التنفيذي للوصل، محمد أحمد «حمدون» مدير شباب الأهلي- دبي، جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، فهد مسعود إداري الوحدة، حيث تم شرح آلية القرعة، والغرض من إقامتها حرصاً من لجنة دوري المحترفين على تعزيز الشفافية بين جميع الفرق المشاركة، كما تم التأكيد على أن تحديد آلية دخول الجماهير للمباريات، ستتم وفق اللوائح المطبقة في لجنة دوري المحترفين.

وأكد ممثلو الأندية على ثقتهم في عمل مسؤولي لجنة دوري المحترفين، وأن إقامة قرعة لتحديد مكان إقامة المباريات فيه نوع من المشقة لبعض الأندية، وطالبوا باعتماد آلية إقامة المباراة الأولى على ملعب صاحب الترتيب الأفضل في دوري المجموعات، حرصاً على توفير وقت وجهد المسؤولين بالمسابقات.

من جهته أشار محمد أحمد «حمدون» إلى حرص فريق شباب الأهلي دبي على الظهور المتميز خلال منافسات البطولة، سعيا للمحافظة على لقب البطولة، وفي ظل بدء عودة بعض اللاعبين المصابين، الذين غابوا خلال المباريات الماضية، مما يعتبر إضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة تساهم في تحقيق الطموحات.

طموح وصلاوي

وأشار محمد العامري إلى حرص نادي الوصل على توفير كل عوامل النجاح أمام الفريق، من اجل تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن المباراة مع شباب الأهلي- دبي تعتبر أشبه بالنهائي، مما يساهم في زيادة تركيز لاعبي الفريقين لأداء مباراة قوية ومتميزة تليق باسم ومكانة الفريقين وتحظى باهتمام الجماهير.

وأكد فهد مسعود على استعداد الوحدة القوي للمشاركة في منافسات كأس الخليج العربي، سعيا للظهور المشرف وتقديم مستوى طيب يؤدي إلى التأهل للمباراة النهائية، وقال نحن نحترم الفريق المنافس وندرك أن له طموحاً وهو حق مشروع، ويظل الفيصل في النتيجة لأداء اللاعبين داخل الملعب وثقتنا كبيرة في قدرة لاعبينا على تحقيق الفوز.