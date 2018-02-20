العين يكتفي بنفطة في الآسيوية

اكتفى العين بالتعادل 1-1 أمام الريان، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وبهذه النتيجة رفع كل فريق رصيده إلى نقطتين، ولم يتأخر العين كثيراً في هز الشباك، فبعد تسع دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة لاعب العين كايولوكاس، تصدّى لها المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، وسددها بنجاح في المرمي (ق 9)، وردّ الريان بهدف التعادل عن طريق ركلة جزاء أيضاً ( ق26).

وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة المباراة وضغط العين بقوة ليجبر منافسه على التراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تخلُ من خطورة، فيما أضاع العين عدداً من الفرص في مناسبات مختلفة، وبرغم المحاولات الهجومية المستمرة للعين، فإنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى منافسه مرة أخرى، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.