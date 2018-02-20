العين كامل العدد في ثاني جولاته الآسيوية

يلتقي فريق العين الأول لكرة القدم في 7:10 من مساء اليوم، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، فريق الريان، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، ويتطلع الزعيم للحصول على النقاط الثلاث، على أمل اعتلاء صدارة المجموعة، في حال تعثر منافسيه الآخرين بالخسارة أو التعادل.

وقد أكمل الفريق تحضيراته الميدانية بمران أخير، أجراه مساء أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، ومشاركة جميع اللاعبين، وعمد المدرب إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة اليوم، من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق أسلوب اللعب والتكتيك، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.

فرصة

وتبدو الفرصة مواتية للفريق البنفسجي لتحقيق الفوز، قياساً على أكثر من عامل إيجابي يرجح كفته، إذ بالإضافة إلى كونه يلعب بأرضه ووسط جمهوره، فسيدخل المباراة بصفوف مكتملة تماماً، بعد عودة جميع اللاعبين الذي غابوا في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة.

وأبرزهم الدولي عمر عبد الرحمن، الذي أصبح في كامل جاهزيته، ويعد أحد أهم الأوراق الرابحة بالفرقة البنفسجية في مثل هذه المباريات، إلى جانب كوكبة من اللاعبين الأجانب والمواطنين، حيث يوجد كل من المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، والياباني شيوتاني، والبرازيلي كايو لوكاس، إضافة للحارس خالد عيسي، وأحمد برمان، ومحمد عبد الرحمن (عجب)، وغيرهم من النجوم أصحاب الخبرة القادرين على إحداث الفرق لمصلحة الزعيم الليلة.

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، جاهزية فريقه لتحقيق الفوز أمام المنافس، خصوصاً أنه يلعب بأرضه ووسط جمهوره، مع إدراكه أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة منافس قوي ومتميز، ويضم في صفوفه لاعبين أقوياء، وقال: تحضيراتنا للمباراة، مضت على قدم وساق، وجميع اللاعبين على درجة عالية من الجاهزية الفنية والبدنية، وهم عازمون على الظهور بأفضل صورة، والقتال من البداية حتى نهاية المباراة لتحقيق الفوز الليلة.

من الماضي

وعما إذا كان يرى أن الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته الأخيرة أمام الوحدة، في إياب ربع نهائي مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، سيكون لها تأثير في أداء الفريق اليوم، قال زوران، إنهم أغلقوا ملف هذه المباراة، لأنها باتت من الماضي، وسياستهم تقوم دائماً على التعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تفكيرهم مركز على مواجهة اليوم في البطولة الآسيوية.

وبسؤاله عن جاهزية قائد الفريق عمر عبد الرحمن، وما إذا كان سيبدأ المباراة، أكد زوران أن اللاعب شارك في المباراة الأخيرة أمام الوحدة كاملة، وبالتأكيد سيكون حاضراً اليوم.

عودة

أضاف: بعد خروج الفريق من مسابقة كأس الخليج العربي، أصبح التفكير منحصراً على المسابقات الثلاث المتبقية، وهي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالإضافة للمسابقة الآسيوية، والجميع يعلم أن العين لم يحصل على البطولات منذ فترة طويلة، ولذلك ينبغي مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة، من أجل العودة إلى منصات التتويج، وهذا هو العمل الذي سنركز عليه.

كريزنار على الخط

لن يوجد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، على خط الملعب لقيادة فريقه في مباراة اليوم بالجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسيتولى المهمة بدلاً عنه مواطنه ومساعده، دامير كريزنار، وذلك بعد إيقاف زوران من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب مخاشنته اللفظية لحكم مباراة العين والهلال السعودي، التي جرت الأسبوع الماضي على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، في استهلالية مباريات الفريقين بدور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

إدارة

تحكيم عراقي لمباراة العين اليوم

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة العين اليوم في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى طاقم تحكيم عراقي بقيادة، مهند قاسم، «حكم الساحة» يعاونه على الخطوط، مؤيد محمد علي، «الحكم المساعد الأول» وواثق السويدي، «الحكم المساعد الثاني» إلى جانب زيد ثامر، «حكماً رابعاً».

كما كلف الاتحاد الآسيوي الماليزي محمد سيف الدين بمهمة مراقبة المباراة والهندي باسكار برشوزمان «مراقباً للحكام» والماليزي موهان السايت «مسؤولاً أمنياً» والباكستاني خالد لطيف «عضواً للجنة المسابقة» والسنغافوري محمد زبير، «المساعد الأول لمدير المنافسة» وكوانغ كوو، من هونغ كونغ «المساعد الثاني لمدير المنافسة» والهندي كولكارني شيتان «مسؤولاً إعلامياً».