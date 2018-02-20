خسارة الجزيرة والوحدة في «أبطال آسيا»

خسر فريقا الجزيرة والوحدة أمس، مباراتهما أمام الأهلي السعودي والدحيل في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وفاز الأهلي السعودي على الجزيرة 2 ـ 1، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الأولى، بينما يتصدر الأهلي المجموعة بـرصيد 6 نقاط، وخسر الوحدة أمام الدحيل 2 ـ 3 في المباراة التي جرت باستاد مدينة زايد الرياضية في المجموعة الثانية، وهي الخسارة الثانية لـ«العنابي» في البطولة.

وحفلت مباراة الأهلي السعودي والجزيرة بالإثارة، وسجل هدفي الأهلي كل من تيسير الجاسم مهند عسيري (من ركلة جزاء) في الدقيقتين 10 و 70، فيما سجل علي مبخوت هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 89، وأضاع «فخر أبوظبي» أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة البرازيلي رومارينهو (ق19) والتي أنقذها الأسترالي مارك مليغيان من حلق المرمى.

وفي المباراة الثانية لم يستثمر الوحدة تقدمه على الدحيل بهدف مبكر عن طريق تيغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 4، وفي الشوط الثاني، نجح المنافس في احراز ثلاثة أهداف في الدقائق 57 و75 و80، قبل أن يقلص مراد باتنا النتيجة بالهدف الثاني للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 93. من ناحية أخرى أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي إدارة مباراة سيريزو أوساكا الياباني وغوانزو الصيني في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لدوري الأبطال آسيا، إلى طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الدولي الدكتور عمار الجنيبي ويعاونه أحمد الراشدي، وزايد داوود، والحكم الرابع يعقوب الحمادي.