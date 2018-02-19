مارادونا و«قبلة» يد هلال حديث مواقع «التواصل»

في كل مباراة يخوضها فريق الفجيرة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم يخطف الأسطورة الأرجنتيني مارادونا مدرب الفريق، الأضواء من على مقاعد الجهاز الفني، وتكون تصرفاته مادة دسمة للإعلام، وإذا كان «الأسطورة» يعامل لاعبي الفريق وكأنهم أبناؤه، حيث يقوم بتحيتهم ويتبادل معهم فرحة الفوز، إلا أنه أثار الانتباه وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً عقب قيامه بتقبيل يد مدافع الفريق المخضرم هلال سعيد «المصاب»، والذي قام باستبداله لتعرضه للإصابة في يده عقب تقديمة أداء رائعاً في مباراة الفريق الأخيرة أمام رأس الخيمة التي كسبها الفجيرة بهدفين، حيث توجه مارادونا إلى هلال وقبّل يده في مشهد ينم عن اهتمام «الأسطورة» بلاعبي الفريق، وحصدت اللقطة عدداً كبيراً من علامات الإعجاب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مشهد آخر قام مارادونا بتحية لاعبي رأس الخيمة «الخاسر» فرداً فرداً في مشهد يعزز الروح الرياضية، لكنه خص المحترف البرازيلي فيليب سانتوس باهتمام كبير من خلال صورة «سيلفي» وتبادل معه الحديث.