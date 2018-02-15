شباب الأهلي- دبي وحتا.. السهل الممتنع

يلتقي شباب الأهلي- دبي وضيفه حتا على ملعب استاد راشد بدبي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، في إياب دور الثمانية من كأس الخليج العربي، في مهمة تبدو سهلة لأصحاب الأرض، ولكنها مثل السهل الممتنع، لظروف فرسان دبي الحالية في الدوري ووضعه الفني، ونظرياً هو لقاء سهل، بعدما حسموا مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، التي جرت على ملعب استاد شباب الأهلي- دبي في العوير، بسبب أعمال الصيانة التي كانت تجرى وقتها على ملعب حتا.

ويكفي شباب الأهلي- دبي، التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدفين دون مقابل، للوصول إلى الدور قبل النهائي، بينما يحتاج حتا إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة لخطف بطاقة التأهل، وهو أمر صعب تحقيقه أمام أصحاب الأرض، رغم نتائجهم المتراجعة في الفترة الأخيرة، إلا أنهم لا يزالون داخل دائرة المنافسة بقوة على كأس المحترفين، إلى جانب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويسعون إلى الفوز بهما أو بأي منهما، لتعويض جماهيرهم عن خروجهم من دائرة المنافسة على درع دوري الخليج العربي.

وطالب مهدي علي مدرب شباب الأهلي - دبي، لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة الذهاب، وبضرورة تحليهم بالحذر أمام حتا، رغم فوز شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في لقاء الذهاب، وقال: «يجب أن نكون حذرين وننسى المباراة الأولى في الذهاب، لأن مباريات الكأس هذا العام تقام على خطوتين، ونحن تجاوزنا الخطوة الأولى في الذهاب، وعلينا تجاوز خطوة الإياب، التي نعطيها الكثير من الأهمية».

وأضاف: «شباب الأهلي- دبي، يعاني النقص في بعض المراكز نتيجة الغيابات الكثيرة للإصابة، ولذا هناك إمكانية بمنح بعض اللاعبين الشباب الفرصة للعب، كما سبق ومنحنا بعضهم في الفترة الماضية فرصة اللعب لسد النقص في الفريق، وطموحنا المنافسة على لقبي كأسي الخليج العربي وصاحب السمو رئيس الدولة، ولدينا أمل كبير في الفوز بأحد اللقبين».

الجدير بالذكر، أن الفريقين قطعا طريقاً طويلاً من خلال دور المجموعتين وصولاً إلى دور الثمانية، حيث تصدر شباب الأهلي- دبي، المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وجمعها من الفوز على الإمارات 3-0، وعلى دبا الفجيرة 4-1، والتعادل مع الوحدة 1-1، والشارقة 3-3، والوصل 2-2، ولم يتلق أي خسارة، بينما تأهل حتا إلى الدور ربع النهائي، بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وجمعها من الفوز على الجزيرة 2-1، والتعادل مع العين 2-2، وكل من النصر وعجمان 0-0، والخسارة من الظفرة 1-2.

أداء مشرف

في حين أكد السوري نزار محروس مدرب حتا، حرصهم على تقديم أداء مشرف وعرض جيد خاصة بعد الخسارة في مرحلة الذهاب أمام المنافس بثلاثة أهداف دون مقابل، مشدداً على أهمية الخروج بمكاسب أخرى من اللقاء استعداداً للمباريات المقبلة في بطولة دوري الخليج العربي.

وأضاف محروس أن مباراة اليوم تعتبر فرصة للاطمئنان على جاهزية البدلاء واللاعبين المصابين الذين خضعوا لمرحلة التأهيل والاستشفاء في الفترة السابقة.

وأشار محروس إلى أن الإصابة طالت عدداً كبيراً من اللاعبين في الفترة الأخيرة، وتعتبر مواجهة شباب الأهلي-دبي اليوم محطة مهمة للوقوف على جاهزيتهم، مضيفاً أن تشكيلة اليوم ستشهد غياب عدد من أسماء اللاعبين الأساسيين الذين اعتادوا اللعب في مباريات الدوري.

ويفتقد حتا جهود عدد من اللاعبين أبرزهم صانع الألعاب البرازيلي فيرناندو غابرييل الذي قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أخيراً إيقافه مباراتين خلاف عقوبة الطرد التي تعرض لها في مباراة الجولة الماضية من الدوري.

وخاض الإعصار تدريباته في الأيام الماضية كامل العدد باستثناء اللاعب لاحج صالح الذي انضم إلى الخدمة الوطنية أخيراً، ويدرك حتا أن المهمة شبه مستحيلة في التأهل إلى نصف النهائي بسبب الخسارة القاسية التي تعرض لها في الذهاب.

التركيز



الكعبي: خطوة على الطريق

رأى عبد العزيز الكعبي لاعب شباب الأهلي- دبي، أن التركيز مهم من قبل لاعبي فريقه أمام حتا اليوم، وأن عليهم نسيان لقاء الذهاب، حتى لا تزداد المهمة صعوبة في لقاء الإياب على ملعب استاد راشد بدبي.

قال الكعبي: «الآن التركيز في شباب الأهلي- دبي، على بطولتي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الابتعاد عن المنافسة على درع دوري الخليج العربي، ومباراتنا مع حتا في الإياب، خطوة مهمة على هذا الطريق، وطموحنا تحقيق الفوز، والانتقال إلى المرحلة التالية في البطولة التي نتطلع إلى التتويج بلقبها». أعرب الكعبي، عن رضائه عن الفترة التي قضاها مع شباب الأهلي- دبي هذا الموسم، بعد دمج أندية الشباب والأهلي ودبي، وأكد أنه يتطلع إلى التتويج ببطولة محلية في الموسم الحالي.دبي - البيان الرياضي

طموح

الميداني: مستوى يليق بـ«الإعصار»

أكد عمرو الميداني مدافع فريق حتا أن فريقه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية بغض النظر عن الخسارة، التي تعرض لها حتا من شباب الأهلي - دبي في مرحلة الذهاب. وأضاف الميداني: نسعى دائماً إلى تحقيق الفوز فـي جميع المباريات التي نخوضها، ومن ضمنها مباراتنا اليــوم أمــام شبــاب الأهلــي- دبـي.

ومن جهة أخرى أشار الميداني إلى أن فريقه يتجه للتركيز على دوري الخليج العربي، وقال: إن التركيز فـي الفتـرة المقبلة ينصب على بطولـة دوري الخليـج العربي، مؤكداً أنه مع زملائه سيحرصون على تقديم مستوى مميز يليـق باسـم الإعصـار.دبي - البيان الرياضي