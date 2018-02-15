الوصل يفتقد ليما أمام النصر

يغيب محترف الوصل البرازيلي فابيو دي ليما عن مواجهة فريقه المهمة غداً أمام النصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي في لقاء «ديربي» دبي، الذي يقام بملعب شباب الأهلي بالعوير، وذلك لنيله البطاقة الحمراء في الجولة الماضية التي صادفت أن جمعت الفريقين في لقاء مثير انتهى بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 2-2.

ويسعى الجهاز الفني للوصل لتجهيز البديل المناسب، نظراً للدور المؤثر الذي يقوم به ليما كونه هداف الفريق والدوري برصيد 17 هدفاً، ويحتل الوصل المركز الثالث في المجموعة «ب» برصيد 7 نقاط.