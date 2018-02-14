حمدان بن محمد يوجه بتخصيص طائرة لنقل بعثة الوصل إلى أوزباكستان

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي بتخصيص طائرة لنقل بعثة فريق الوصل لأوزباكستان، حيث يخوض الوصل مباراة الجولة الثانية أمام مضيفه ناساف الأوزبكي الثلاثاء المقبل.

وقال محمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل إن الأصفر سيخوض المواجهة في مدينة قرشي التي تبعد حوالي 700 كيلو متر عن العاصمة طشنقد وستكون هناك صعوبة في نقل الفريق في حال استخدام الطائرات التجارية، مشيراً إلى أن وجود سموه وحرصه على دعم الفريق.

ويخوض الوصل مباراته الثالثة 5 مارس المقبل أمام بيروزي في إيران، والرابعة أمام المنافس نفسه 13 مارس، على ملعب زعبيل في دبي، على أن يواجه السد في الجولة الخامسة 2 أبريل المقبل، ويختتم مشوار الدور الأول بلقاء ضيفه ناساف الأوزبكي 16 أبريل.