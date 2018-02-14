«تنفيذية الصالات» تعتمد آلية التأهل إلى البلاي أوف

تستكمل مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي اتحاد كلباء صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط مع ضيفه النصر المتصدر برصيد 31 نقطة وخورفكان مع ضيفه مليحة. وتعتبر المواجهة فض اشتباك ومفترق طرق بين فريقين متساويين في النقاط برصيد 14 نقطة لكل منهما، وفوز أي واحد منهما يجعله ضمن المنافسين على بلوغ البلاي اوف.

قررت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في اجتماعها الأخير برئاسة محسن مصبح رئيس اللجنة والمستشار عدنان محمد الحمادي أمين السر العام وعبدالله الشحي مسؤول الشؤون الفنية والتحكيم وشهاب العوضي مسؤول مسابقات المراحل السنية اتباع الآلية التالية في الترجيح بين ناديين أو أكثر عند التعادل في عدد النقاط طبقاً للأسس التالية:

إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط يتم تحديد المراكز على النحو التالي:

1- العدد الأكبر من مجموع النقاط في مجموع مباريات الأندية فيما بينها.

2- فارق الأهداف في مجموع مباريات الأندية المعنية فيما بينها.

3- العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في مجموع مباريات الأندية المعنية فيما بينها، وفي حالة استمرار التعادل بين ناديين أو أكثر بعد تطبيق المذكور أعلاه يتم تحديد المراكز على النحو التالي:

1- النادي الحائز على أكبر عدد من فارق الأهداف بين ما له وما عليه.

2- النادي الذي أحرز أكبر عدد من الأهداف في المسابقة بأكملها.

3- إجراء القرعة.

وحول نظام بطولة البلاي أوف تقرر اعتماد أن يكون الأول في الدوري في انتظار الأول من الدوري المصغر الذي سيجري بين الثاني والثالث والرابع والبطل من الدوري الثلاثي يواجه الأول في الترتيب العام الذي يظل منتظراً الأول من الدوري الثلاثي.

وعلى خط آخر تم إقرار تنظيم دوري المراحل السنية في الموسم القادم، وتم إقرار تنظيم دورة تأسيسية للحكام صغار السن بغرض تجهيزهم لإدارة مباريات دوري المراحل السنية، كما تم اعتماد آلية كأس رئيس الدولة التي سيعلن عنها في الفترة القادمة.