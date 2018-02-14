الظفرة يضاعف تدريباته تأهباً للقاء العميد

رفع الظفرة من درجات إعداده لمباراته أمام النصر في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، التي يدخلها الفريق بمعنويات عالية بعد فوزه على دبا في الجولة الماضية 2 - ‏‏‏‏صفر. وضاعف جوكيكا من جرعة التدريبات وعمل على تجهيز عناصره بشكل أفضل مع تكثيف علاج المصابين عبد الرحمن يوسف وخلف الحوسني.

وأدى الفريق تدريبين أمس على صالة الجمانيزيوم في الفترة الصباحية وتمارين كرة على ملعبه مساء، وعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء ودعم الإيجابيات، وسيواصل الفريق تدريباته اليومين المقبلين قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي ودياً يوم السبت المقبل في دبي.

من جانبه، قال المدافع ياسر الجنيبي إن تحضيرات فريقه تمضي بجدية كبيرة من زملائه اللاعبين، مؤكداً أن الفوز على دبا رفع المعنويات وفتح شهية الفريق لحصد المزيد من النقاط، وأضاف: لعبنا مباراة دبا بشعار نكون أو لا نكون باعتبارها مباراة مفصلية، لأن الخسارة كانت تعني استمرارنا في ذيلية الترتيب بفارق كبير من النقاط عن عدد من الفرق وتأزم موفقنا، والحمد لله وفقنا خلال مجريات اللقاء بمجهود زملائي اللاعبين والجهاز الفني ودعم الجماهير ومساندة الإدارة، وتمكنا من تحقيق الفوز الذي يجب ألا نتوقف عنده وأن نمضي حتى نحصل على مركز أفضل في جدول الترتيب.

وأشار مدافع الظفرة إلى أن فريقه الآن في وضع نفسي جيد لأن غيابه لعدد كبير من المباريات عن الانتصارات كان له أثر سلبي، وأضاف: الوضع الآن أصبح مختلفاً ولا بد أن نحافظ على هذه المعنويات بأن نحقق نتيجة جيدة في مباراتنا المقبلة ضد النصر.